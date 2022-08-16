Очистите чайник накипи за три минуты: понадобится копеечный фрукт

Вместо того, чтобы покупать средства для чистки на химической основе, лучше подумать о натуральности. В этом вам поможет лимон!

Это полностью натуральное и безвредное для здоровья средство, которое очистит чайник от известкового налета.

Как удалить накипь из чайника (express.co.uk)

Способ очистки чайника лимоном

Первым делом наполните чайник водой до того уровня, где есть налет. Вскипятите его. Затем нарежьте на дольки лимон и бросьте в закипевшую воду прямо в чайник.

После оставьте чайник постоять около 30 минут, прежде чем вскипятить его во второй раз.

Наконец, ополосните чайник холодной водой, и весь известковый налет сам смоется. Вам не нужно будут ничего тереть губкой.

Далее вы можете протереть чайник снаружи салфеткой из микрофибры.

Отметим, что данный метод подходит как для обыкновенных чайников, так и электрических.

Лимон - это прекрасный и незаменимый фрукт, а высокое содержание лимонной кислоты делает его мощным бытовым чистящим средством.