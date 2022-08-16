Очистіть чайник накипу за три хвилини: знадобиться копійчаний фрукт

Замість того, щоб купувати засоби для чищення на хімічній основі, краще подумати про натуральність. У цьому вам допоможе лимон!

Це повністю натуральний і нешкідливий для здоров'я засіб, яке очистить чайник від вапняного нальоту.

Як видалити накип з чайника (express.co.uk)

Спосіб очищення чайника лимоном

Насамперед наповніть чайник водою до того рівня, де є наліт. Закип'ятіть його. Потім наріжте на шматочки лимон і киньте в закипілу воду прямо в чайник.

Після залиште чайник постояти близько 30 хвилин, перш ніж закип'ятити його вдруге.

Нарешті, обполосніть чайник холодною водою, і весь вапняний наліт сам змиється. Вам не потрібно буде нічого терти губкою.

Далі ви можете протерти чайник зовні серветкою з мікрофібри.

Відзначимо, що даний метод підходить як для звичайних чайників, так і електричних.

Лимон - це прекрасний і незамінний фрукт, а високий вміст лимонної кислоти робить його потужним побутовим миючим засобом.