Как очистить воду в домашних условиях: самые простые и проверенные способы

Активированный уголь

Стоит отметить, что активированный уголь применяют на больших производствах. И этот метод помогает убрать неприятный запах, улучшить вкус воды и устранить все негативные добавки.

Возьмите марлю

Заверните в нее несколько таблеток обычного черного активированного угля

Положите марлю на дно банки или кастрюли с водой

Оставьте на несколько часов

Серебро

Очищение воды с помощью серебра – один из самых древних в истории человечества. Серебро обладает антибактерицидными свойствами и убирает грязь. Желательно, чтобы серебро было чистое – без примесей.

Возьмите банку или кастрюлю с водой

Положите на дно серебряную вещь – ложку, украшения (без камней), монеты.

Оставьте на несколько часов – ионы серебра обеспечат очистку воды, и она будет пригодна для питья.

Морозилка

Это простой способ приготовления талой воды. Вам нужны пластиковые бутылки и морозильная камера. Наливаете, закручиваете, отправляете в морозилку и ждете, пока замерзнет половина воды. Остальную воду нужно вылить.

Лед потом нужно оттаивать, и такая вода становится пригодной для питья.

Как объясняют эксперты, чистая вода замерзает сразу, а вся грязная – в последнюю очередь, поэтому ее нужно выливать. В пищу можно использовать только ту, из которой образовался прозрачный лед.

Медь

Схема использования точно такая же, как и с серебром. Однако медные вещи в воде нельзя держать более 4 часов – иначе вы получите раствор ядовитых соединений, которые попадут из медных изделий в воду.

Крайний случай

Есть еще два способа очищения воды. Но они годятся только для самых крайних случаев. Это йод и марганцовка.

2-3 капли йода на литр воды, дать отстояться и потом ее можно пить. Вкус и запах у воды будет не очень приятный, но она будет обеззаражена.

Если превысить дозировку или использовать этот метод слишком часто – есть риск получить повышенную потливость, диарею и проблемы с настроением.

2-3 кристаллика марганцовки на пару литров воды. Вода должна получить розоватый окрас. Нужно оставить такую воду отстаиваться, чтобы перманганат калия полностью растворился.

Теплую воду – на полчаса, холодную – на час и более. Если переборщить с дозировкой или слишком часто использовать – есть риск получить химический ожог слизистой.