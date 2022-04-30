Как покрасить волосы в домашних условиях: эти советы спасут от неудач

Покрасить волосы в условиях войны стало намного сложнее. Часть мастеров с детьми эвакуировались за границу, клиенты переместились в безопасные города, а где-то добраться до салона невозможно из-за военных действий. Поэтому украинки стараются наводить красоту самостоятельно - в домашних условиях.

Как покрасить волосы в домашних условиях и избежать неудач, рассказала парикмахер и стилист Яна Веретельник в комментарии для Факты ICTV.

Выбираем краску

Пи покупке краски обратите внимание на срок годности. И помните - картинка на коробке не всегда показывает желаемый цвет, поэтому нужно ориентироваться на номера.

"Чем выше цифра, тем светлее цвет. Например: от 8 до 11 идут светлые оттенки, 7,6, 5 - темные, а 4, 3, 2, 1 - к черным. Поэтому очень часто клиенты, выбрав "шоколад" 4/0 получаются очень черными. Хотя на упаковке цвет имел название "светлый шоколад". Отталкивайтесь от своего цвета волос", - советует специалист.

Обладательницам светлого или волос блонд не стоит выбирать краску с натурально-русым цветом, может получиться зеленый оттенок.

Для темных оттенков стоит позаботиться о том, чтобы цвет был светлее вашего. Если есть седина, взять две упаковки краски. Одну с "00" (это краска для седины), например, 4/00, а вторую с необходимым оттенком – 4/7 (шоколад).

Краска может ухудшить состояние волос, если не угадать с цветом и оттенком оксиданта. Также есть риск передержать краску, если сразу нанести ее на кончики ранее окрашенного или осветленного волоса.

Как красить волосы дома

Лучше всего это делать в ванной комнате. Одеться в то, что не жалко, купить в аптеке перчатки, в которых будет удобно. Приготовить какую-нибудь мисочку, кроме металлической.

"Зубная щетка – не лучший вариант для окрашивания. Купите профессиональную щеточку, которая прослужит вам много лет. Также вам нужна расческа с хвостиком", – добавляет Веретельник.

Пошаговая процедура окрашивания

1. Перед окрашиванием нужно тщательно расчесать волосы. После нанесения краски расчесывать нельзя, можно повредить волосы.

2. Начинайте наносить с затылка и двигаться снизу вверх, так как там самая низкая температура головы, особенно если это блонд или светлые оттенки.

3. Сначала нанесите краску на корни, а потом на концы. Держите краску 35 минут, если есть седина – то можно и 45 минут.

"Также важный нюанс. Краска краску не осветляет. То есть, если вы темный шоколад 4/0, а взяли пепельный блонд 10/16 и нанесли, то уверяю вас – вы светлее не станете", - добавляет парикмахер.

Как смывать краску

Если вы испачкали краской лоб или кожу на лице – возьмите ватный диск с перекисью и легонько протрите.

Краску нужно смывать теплой водой, два раза нанести шампунь сначала на ладонь, а потом втереть в корни и вспенить.

Далее тщательно смыть, отжать волосы и нанести кондиционер на ту часть, которая берется в хвост. Если волосы короткие – то на кончики. Подержать 2-3 минуты.

После окрашивания можно сделать укладку феном, но нанести термозащиту или флюид для кончиков волос.