Як очистити воду в домашніх умовах: найпростіші і перевірені способи

Активоване вугілля

Варто відзначити, що активоване вугілля застосовують на великих виробництвах. І цей метод допомагає прибрати неприємний запах, поліпшити смак води та усунути всі негативні добавки.

Візьміть марлю

Загорніть в неї кілька таблеток звичайного чорного активованого вугілля

Покладіть марлю на дно банки або каструлі з водою

Залиште на кілька годин

Срібло

Очищення води за допомогою срібла – один з найдавніших в історії людства. Срібло має антибактерицидні властивості та прибирає бруд. Бажано, щоб срібло було чисте – без домішок.

Візьміть банку або каструлю з водою

Покладіть на дно срібну річ-ложку, прикраси (без каменів), монети.

Залиште на кілька годин - іони срібла забезпечать очищення води, і вона буде придатна для пиття.

Морозилка

Це простий спосіб приготування талої води. Вам потрібні пластикові пляшки та морозильна камера. Наливаєте, закручуєте, відправляєте в морозилку і чекаєте, поки замерзне половина води. Іншу воду потрібно вилити.

Лід потім потрібно відтавати, і така вода стає придатною для пиття.

Як пояснюють експерти, чиста вода замерзає відразу, а вся брудна – в останню чергу, тому її потрібно виливати. У їжу можна використовувати тільки ту, з якої утворився прозорий лід.

Мідь

Схема використання точно така ж, як і зі сріблом. Однак мідні речі у воді не можна тримати понад 4 годин - інакше ви отримаєте розчин отруйних сполук, які потраплять з мідних виробів у воду.

Крайній випадок

Є ще два способи очищення води. Але вони годяться тільки для самих крайніх випадків. Це йод і марганцівка.

2-3 краплі йоду на літр води, дати відстоятися і потім її можна пити. Смак і запах у води буде не дуже приємний, але вона буде знезаражена.

Якщо перевищити дозування або використовувати цей метод занадто часто – є ризик отримати підвищену пітливість, діарею і проблеми з настроєм.

2-3 кристалики марганцівки на пару літрів води. Вода повинна отримати рожеве забарвлення. Потрібно залишити таку воду відстоюватися, щоб перманганат калію повністю розчинився.

Теплу воду - на пів години, холодну – на годину і більше. Якщо переборщити з дозуванням або занадто часто використовувати – є ризик отримати хімічний опік слизової.