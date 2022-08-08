Как очистить ТЭН от накипи и продлить "стиралке" жизнь: бюджетные эффективные средства

Так как вода, что поступает в машинку при стирке, нередко жесткая и со значительным количеством примесей, элементы техники подвергаются негативному влиянию, что сказывается на их работе и сокращает срок эксплуатации.

Чтобы избавиться от накипи, что образуется на ТЭНе, и для профилактических мер можно использовать лимонную кислоту, пищевую соду, уксус - они есть буквально в каждом доме.

Способы применения таких подручных средств для очистки стиральной машины в домашних условиях описаны производителем бытовой техники одной из популярных ТМ. Устраняя накипь с элементов и удаляя плесень с грибками, и своевременно заботясь о машинке, можно существенно продлить ей "жизнь".

Очистка с помощью уксуса и пищевой соды

1-2 чайные ложки воды добавляем к 3 столовым ложкам бикарбоната соды и перемешиваем до образования густой пасты.

Полученную смесь отправляем в ящик для моющего средства.

В барабан наливаем 250 миллиграмм белого уксуса.

Затем включаем "холостую" стирку, выбирая температурный режим 60 градусов.

Работа этих двух ингредиентов позволяет уничтожить загрязнения и остатки, а также нейтрализовать неприятные запахи в стиралке. К тому же уксусная кислота применяется в борьбе с накипью и налетами.

Чистка с помощью кристаллов соды

В барабан добавляем 500 грамм чистых кристаллов соды.

Включаем машинку на самый длинный цикл с самой высокой температурой.

Кристаллы соды обладают хорошей способностью растворять жир, сдвигать пятна и смывать неприятные запахи, а данная процедура позволит очистить и "освежить" вашу стиралку.

Чистка с помощью лимонной кислоты

25-30 грамм "лимонки" насыпаем в ящик для стирального порошка.

Включаем машинку "в холостую" на максимальной температуре и самом длительном режиме стирки.

Уже после нужно осмотреть барабан, шланг для слива, манжеты, чтобы проверить, не остались ли частицы накипи.

Такой способ желательно применять не часто - можно примерно 1 раз в квартал.