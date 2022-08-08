UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как очистить ТЭН от накипи и продлить "стиралке" жизнь: бюджетные эффективные средства

Фото: какие копеечные средства помогут устранить накипь и очистить стиральную машиу (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

По мере длительности службы стиральной машины ее нагревательный элемент (ТЭН) атакует накипь, известковые отложения, что ухудшает работу и может привести к поломке техники. Для очистки детали можно покупать специальные очистительные средства, или экономный вариант - использовать подручные.

Как почистить "стиралку" от накипи копеечными средствами - читайте в материале ниже.

Так как вода, что поступает в машинку при стирке, нередко жесткая и со значительным количеством примесей, элементы техники подвергаются негативному влиянию, что сказывается на их работе и сокращает срок эксплуатации.

Чтобы избавиться от накипи, что образуется на ТЭНе, и для профилактических мер можно использовать лимонную кислоту, пищевую соду, уксус - они есть буквально в каждом доме.

Способы применения таких подручных средств для очистки стиральной машины в домашних условиях описаны производителем бытовой техники одной из популярных ТМ. Устраняя накипь с элементов и удаляя плесень с грибками, и своевременно заботясь о машинке, можно существенно продлить ей "жизнь".

Очистка с помощью уксуса и пищевой соды

  • 1-2 чайные ложки воды добавляем к 3 столовым ложкам бикарбоната соды и перемешиваем до образования густой пасты.
  • Полученную смесь отправляем в ящик для моющего средства.
  • В барабан наливаем 250 миллиграмм белого уксуса.
  • Затем включаем "холостую" стирку, выбирая температурный режим 60 градусов.

Работа этих двух ингредиентов позволяет уничтожить загрязнения и остатки, а также нейтрализовать неприятные запахи в стиралке. К тому же уксусная кислота применяется в борьбе с накипью и налетами.

Чистка с помощью кристаллов соды

  • В барабан добавляем 500 грамм чистых кристаллов соды.
  • Включаем машинку на самый длинный цикл с самой высокой температурой.

Кристаллы соды обладают хорошей способностью растворять жир, сдвигать пятна и смывать неприятные запахи, а данная процедура позволит очистить и "освежить" вашу стиралку.

Чистка с помощью лимонной кислоты

  • 25-30 грамм "лимонки" насыпаем в ящик для стирального порошка.
  • Включаем машинку "в холостую" на максимальной температуре и самом длительном режиме стирки.
  • Уже после нужно осмотреть барабан, шланг для слива, манжеты, чтобы проверить, не остались ли частицы накипи.

Такой способ желательно применять не часто - можно примерно 1 раз в квартал.

Ранее мы рассказывали, какая распространенная ошибка при стирке приводит к повреждению дорогой одежды.

А также писали о французском способе стирки, и объясняли, зачем добавляют немного соли в машинку.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакистиралкастиральная машинка