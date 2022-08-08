Як очистити ТЕН від накипу і продовжити пральній машині життя: бюджетні ефективні засоби

Оскільки вода, що надходить в машинку при пранні, нерідко жорстка та зі значною кількістю домішок, елементи техніки піддаються негативному впливу, що позначається на їх роботі та скорочує термін експлуатації.

Щоб позбутися накипу, що утворюється на ТЕНі, і для профілактичних заходів можна використовувати лимонну кислоту, харчову соду, оцет - вони є буквально в кожному домі.

Способи застосування таких підручних засобів для очищення пральної машини в домашніх умовах описані виробником побутової техніки однієї з популярних ТМ. Усуваючи накип з елементів і видаляючи цвіль з грибками, та своєчасно піклуючись про машинку, можна істотно продовжити їй "життя".

Очищення за допомогою оцту і харчової соди

1-2 чайні ложки води додаємо до 3 столових ложок бікарбонату соди та перемішуємо до утворення густої пасти.

Отриману суміш відправляємо в ящик для миючого засобу.

У барабан наливаємо 250 міліграмів білого оцту.

Потім включаємо "холосте" прання, вибираючи температурний режим 60 градусів.

Робота цих двох інгредієнтів дозволяє знищити забруднення і залишки, а також нейтралізувати неприємні запахи в пралці. До того ж оцтова кислота застосовується в боротьбі з накипом і нальотами.

Чистка за допомогою кристалів соди

У барабан додаємо 500 грамів чистих кристалів соди.

Включаємо машинку на найдовший цикл з найвищою температурою.

Кристали соди мають гарну здатність розчиняти жир, зрушувати плями та змивати неприємні запахи, а дана процедура дозволить очистити й "освіжити" вашу пральну машинку.

Чистка за допомогою лимонної кислоти

25-30 грам "лимонки" насипаємо в ящик для прального порошку.

Включаємо машинку "в холосту" на максимальній температурі та найтривалішому режимі прання.

Вже після потрібно оглянути барабан, шланг для зливу, манжети, щоб перевірити, чи не залишилися частинки накипу.

Такий спосіб бажано застосовувати не часто - можна приблизно 1 раз на квартал.