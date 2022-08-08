Як очистити ТЕН від накипу і продовжити пральній машині життя: бюджетні ефективні засоби

У міру тривалості служби пральної машини її нагрівальний елемент (ТЕН) атакує накип, вапняні відкладення, що погіршує роботу і може привести до поломки техніки. Для очищення деталі можна купувати спеціальні очисні засоби, або економний варіант - використовувати підручні.
Як почистити пральну машину від накипу копійчаними засобами - читайте в матеріалі нижче.
Оскільки вода, що надходить в машинку при пранні, нерідко жорстка та зі значною кількістю домішок, елементи техніки піддаються негативному впливу, що позначається на їх роботі та скорочує термін експлуатації.
Щоб позбутися накипу, що утворюється на ТЕНі, і для профілактичних заходів можна використовувати лимонну кислоту, харчову соду, оцет - вони є буквально в кожному домі.
Способи застосування таких підручних засобів для очищення пральної машини в домашніх умовах описані виробником побутової техніки однієї з популярних ТМ. Усуваючи накип з елементів і видаляючи цвіль з грибками, та своєчасно піклуючись про машинку, можна істотно продовжити їй "життя".
Очищення за допомогою оцту і харчової соди
Робота цих двох інгредієнтів дозволяє знищити забруднення і залишки, а також нейтралізувати неприємні запахи в пралці. До того ж оцтова кислота застосовується в боротьбі з накипом і нальотами.
Чистка за допомогою кристалів соди
Кристали соди мають гарну здатність розчиняти жир, зрушувати плями та змивати неприємні запахи, а дана процедура дозволить очистити й "освіжити" вашу пральну машинку.
Чистка за допомогою лимонної кислоти
Такий спосіб бажано застосовувати не часто - можна приблизно 1 раз на квартал.
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