Как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать

88% людей берут смартфон с собой в туалет, а затем несут на кухню, где пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин.
Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тысяч частичек бактерий, что в разы больше, чем на сиденье унитаза.
Что же делать? Чистить ваши гаджеты. Как это правильно делать и как часто, рассказали в МОЗ.
Поверхность телефона содержит 17 тысяч бактериальных частиц.
Телефон нужно чистить ежедневно, так же как и наушники, планшеты и клавиатуру.
Отключите устройство от питания и выключите его. Снимите все футляры или аксессуары.
Возьмите мягкую ткань без ворса, например салфетку из микрофибры или салфетку для линз.
Ткань смочите дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором.
Осторожно протрите переднюю и заднюю части устройства. Не давите слишком сильно.
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