Как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать

88% людей берут смартфон с собой в туалет, а затем несут на кухню, где пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин.

Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тысяч частичек бактерий, что в разы больше, чем на сиденье унитаза.