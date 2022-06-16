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Как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать

Как правильно чистить смартфон (freepik)
Автор: Марина Настевич

88% людей берут смартфон с собой в туалет, а затем несут на кухню, где пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин.

Поверхность мобильного телефона в среднем содержит 17 тысяч частичек бактерий, что в разы больше, чем на сиденье унитаза.

Что же делать? Чистить ваши гаджеты. Как это правильно делать и как часто, рассказали в МОЗ.

Насколько грязны наши телефоны?

  • 88% людей пользуются смартфонами в туалете
  • 89% - во время приготовления пищи
  • 80% - во время поездок в общественном транспорте

Поверхность телефона содержит 17 тысяч бактериальных частиц.

Как часто нужно чистить смартфон?

Телефон нужно чистить ежедневно, так же как и наушники, планшеты и клавиатуру.

Как чистить смартон?

Отключите устройство от питания и выключите его. Снимите все футляры или аксессуары.

Возьмите мягкую ткань без ворса, например салфетку из микрофибры или салфетку для линз.

Ткань смочите дистиллированной водой или 70% спиртовым раствором.

Осторожно протрите переднюю и заднюю части устройства. Не давите слишком сильно.

Чего делать нельзя:

  • Не заливайте жидкости в отверстия смартфона.
  • Не купайте его с погружением.
  • Не используйте жесткие ткани и абризвні средства (пасты, порошки) для чистки экранов.
  • Не используйте чистый спирт, моющие средства с хлором.

Ранее мы писали, как защитить смартфон в летнюю жару.

Также эксперт рассказал, как продлить жизнь батареи телефона, чтобы она служила годами.

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