Эксперт рассказал, как продлить жизнь батареи телефона, чтобы она служила годами

Если вам нужно зарядить телефон, вы обычно просто вставляете зарядный провод в гнездо и ждете. Но есть ошибки, допустив которые, вы можете сократить жизнь вашего смартфона.

Как правильно заряжать телефон и о чем никогда не стоит забывать во время этого процесса - читайте в нашем материале ниже.

Как правильно заряжать телефон?

Инженер-программист встроенных систем компании i3 Engineering Богдан Калинин говорит: во всех современных телефонах устанавливают аккумуляторы на основе литиевых электролитов (в подавляющем большинстве Li-ion), которые очень критичны к правильным параметрам заряда и быстро деградируют (ухудшаются характеристики аккумулятора) при отклонении от них.

Именно поэтому телефоны и другая техника с литиевыми аккумуляторами имеет в себе встроенный контроллер, который управляет всеми параметрами заряда.

"Поэтому волноваться за "неправильный" заряд не имеет смысла - контроллер заряда находится в самом мобильном телефоне и заботится обо всем сам, а зарядное устройство - это просто источник напряжения для этой микросхемы", - рассказал эксперт в комментарии Styler.

Можно "помочь" телефону только со средой вокруг него. Например, если телефон во время зарядки положить под подушку, то он не сможет эффективно охлаждаться. Из-за этого контроллер заряда уменьшает ток, чтобы не вредить аккумулятору. Поэтому за целую ночь телефон может и не зарядиться до конца.

Также литиевые аккумуляторы "не очень любят" отрицательные температуры - на холоде в них уменьшается подвижность носителей заряда (ионов).

Для мобильного телефона это выглядит, как резкое уменьшение емкости аккумулятора. После нагрева аккумулятора до обычных температур подвижность носителей заряда восстанавливается.

То есть, если зарядить аккумулятор на морозе на 100% и потом нагреть, то окажется, что на самом деле заряд аккумулятора значительно меньше.

Можно ли оставлять телефон на ночь на зарядке?

Оставлять телефон на зарядке на ночь можно.

Контроллер отсоединит аккумулятор от зарядника после достижения 100% и снова подключит, если телефон будет потреблять слишком много энергии, чтобы компенсировать это потребление.

Как правильно заряжать телефоны (фото: pixabay.com)

Можно ли полностью заряжать и разряжать телефон?

"Перезарядить" аккумулятор не получится. После полной зарядки контроллер заряда ограничивает заряд, дополняя его, если нужно, оставаться на стопроцентном уровне.

Зарядка аккумулятора от 0 до 100 (то есть, полный цикл) изнашивает его сильнее, чем если бы цикл был 0-80% (неполный цикл).

Неполный цикл сократит продолжительность работы от аккумулятора, однако существенно замедлит его деградацию. Некоторые современные ноутбуки позволяют ограничить заряд на таком уровне, однако мобильные телефоны такой функцией не обладают.

Разрядить аккумулятор до опасных для него значений тоже не получится - сработает защита и отключит аккумулятор от телефона. Защита настроена на более низкий уровень заряда, чем тот, при котором телефон покажет на экране 0% и выключается.

Вредят ли перепады напряжения и как уберечь телефон?

"О перепадах напряжения в электросети телефон даже не узнает. Ведь все зарядные устройства для этого имеют импульсный принцип работы. Энергия в них трансформируется не линейно, а маленькими порциями. Контролируя размер этих порций зарядные устройства могут работать в довольно широких пределах напряжений сети (обычно это 100-240 В), поддерживая при этом стабильное напряжение на выходе", - говорит Калинин.

С другой стороны, некачественные зарядные устройства могут плохо сглаживать напряжение. Оно будет немножко колебаться, но на жизнь аккумулятора это не очень повлияет, но принесет другие проблемы.

Часто при подключении мобильного телефона к некачественному зарядному блоку сенсорный экран телефона начинает "жить своей жизнью" (появляются призрачные прикосновения).

Оригинальная "зарядка" обязательна?

Зарядное устройство - это всего лишь источник напряжения для контроллера заряда. Оригинальное зарядное устройство от неоригинального может отличаться качеством фильтрации, мощностью, протоколами "быстрой зарядки".

Если качественное неоригинальное зарядное устройство имеет достаточную мощность и поддерживает нужный протокол "быстрой зарядки", то оно будет заряжать не хуже оригинального и никак не будет влиять на скорость деградации аккумулятора.

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки?

Пользоваться телефоном во время зарядки можно. Тем не менее это удлинит время зарядки, потому что энергия будет тратиться еще и на работу.

Также телефон во время зарядки может нагреваться, а тяжелая работа на нем (как игры) будет увеличивать нагрев, что приведет к медленной работе телефона и ускорит деградацию аккумулятора.

Почему состояние батареи телефона со временем ухудшается?

Электрохимические процессы в литиевом аккумуляторе происходят неидеально и с каждым циклом заряда-разряда в структуре аккумулятора происходят небольшие повреждения, которые уменьшают его электрическую емкость.

Производители Li-ion аккумуляторов, в среднем, гарантируют около 250-300 циклов полного заряда-разряда.

При этом емкость аккумулятора падает в среднем до 80% от начальной, но этот показатель зависит от силы тока, которой проводился заряд и разряд. Чем ток больше, тем быстрее аккумулятор деградирует. Поэтому, по возможности, стоит заряжать телефон не быстрой зарядкой, а обычной - это существенно удлинит время заряда, но уменьшит скорость его деградации.

Однако идти на крайности и никогда не использовать быструю зарядку тоже не стоит, так как заменить аккумулятор на сервисе после того, как он начал держать ощутимо меньше времени, для большинства мобильных телефонов не будет проблемой.

Итак, продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона можно, если следовать этим советам:

избегайте зарядки телефона при экстремальных температурах окружающей среды

во время зарядки снимайте чехол, не накрывайте, заряжайте на ровной твердой поверхности, чтобы телефон мог охлаждаться

заканчивайте зарядку на 80-90% - это лучше для аккумулятора, чем зарядка до полного

лучше заряжать не быстрой зарядкой, а обычной

Как правильно заряжать телефоны (фото: pixabay.com)