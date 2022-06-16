Як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити

88% людей беруть смартфон з собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід або вечерю.
Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч частинок бактерій, що в рази більше, ніж на сидінні унітазу.
Що ж робити? Чистити ваші гаджети. Як це правильно робити і як часто, розповіли в МОЗ.
Поверхня телефону містить 17 тисяч бактеріальних частинок.
Телефон потрібно чистити щодня, так само як і навушники, планшети і клавіатуру.
Відключіть пристрій від живлення і вимкніть його. Зніміть всі футляри або аксесуари.
Візьміть м'яку тканину без ворсу, наприклад серветку з мікрофібри або серветку для об'єктивів.
Тканину змочіть дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.
Обережно протріть передню і задню частини пристрою. Не тисніть занадто сильно.
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