Как очистить пятна травы с одежды: простые и эффективные способы

Важные правила:

1. Свежие пятна удалить будет легче, чем старые. Поэтому займитесь стиркой сразу, после возвращения домой.

2. Такие пятна нельзя тереть салфеткой или тряпкой - сделайте только хуже, грязь будет сильнее впитываться в волокна.

3. Перед удалением пятна испробуйте выбранное средство на незаметном участке одежды.

Кипяток

Помогает при свежем загрязнении травой на джинсовой ткани. Натяните испачканную ткань над раковиной, ванной или тазиком. Обильно полейте пятно кипятком. А потом постирайте в обычном режиме.

Хозяйственное мыло

Намыльте пятно обильно хозяйственным мылом с горячей водой. Можно мыло измельчить и развести в небольшом количестве воды, а потом смесь нанести на пятно. Потом потрите пятно щеткой или жесткой губкой, а через 20 минут просто постирайте джинсы обычным способом.

Мыло и нашатырный спирт

Этот способ помогает справиться даже со старым пятном от травы. Возьмите 250 мл теплой воды, добавьте туда 1 ч. ложку нашатырного спирта и нанесите на ткань. Оставьте на 15-20 минут.

Потом обильно натрите место хозяйственным малом или мылом для удаления пятен. И замочите в горячей воде еще минут на 20. А потом постирайте.

Перекись водорода

Этот способ подходит только для одежды светлых оттенков, так как перекись снимет весь темный краситель. Обильно налейте перекись на пятно. Потрите и оставьте на 5-7 минут. А потом выстирайте.