Как очистить пятна травы с одежды: простые и эффективные способы

Прогулка на природе или пикник на даче может омрачиться испорченной одеждой. Пятна от свежей травы прочно въедаются в ткань, особенно в джинсовые и простой порошок с этим не справляется.
Как убрать пятна травы с одежды и спасти любимые джинсы - читайте в материале ниже.
1. Свежие пятна удалить будет легче, чем старые. Поэтому займитесь стиркой сразу, после возвращения домой.
2. Такие пятна нельзя тереть салфеткой или тряпкой - сделайте только хуже, грязь будет сильнее впитываться в волокна.
3. Перед удалением пятна испробуйте выбранное средство на незаметном участке одежды.
Помогает при свежем загрязнении травой на джинсовой ткани. Натяните испачканную ткань над раковиной, ванной или тазиком. Обильно полейте пятно кипятком. А потом постирайте в обычном режиме.
Намыльте пятно обильно хозяйственным мылом с горячей водой. Можно мыло измельчить и развести в небольшом количестве воды, а потом смесь нанести на пятно. Потом потрите пятно щеткой или жесткой губкой, а через 20 минут просто постирайте джинсы обычным способом.
Этот способ помогает справиться даже со старым пятном от травы. Возьмите 250 мл теплой воды, добавьте туда 1 ч. ложку нашатырного спирта и нанесите на ткань. Оставьте на 15-20 минут.
Потом обильно натрите место хозяйственным малом или мылом для удаления пятен. И замочите в горячей воде еще минут на 20. А потом постирайте.
Этот способ подходит только для одежды светлых оттенков, так как перекись снимет весь темный краситель. Обильно налейте перекись на пятно. Потрите и оставьте на 5-7 минут. А потом выстирайте.
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