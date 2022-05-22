Избавляемся от пятен на полотенцах и скатертях: лучшие помощники на вашей кухне

Кухонные полотенца отстирать не так уж и просто. Жирные пятна, пятна от различных продуктов, овощей и фруктов - все это оставляет следы, с которыми обычные порошки не справляются. Наши бабушки в старину такие полотенца вываривали часами, чтобы избавиться от противных пятен.

Но есть и простые средства, которые справятся с этой проблемой. Чем убрать сильные загрязнения с кухонных полотенец - читайте ниже.

Средство для мытья посуды

Спасти кухонные полотенца или скатерти от пятен жира, масла, сока копченостей поможет обычное средство для мытья посуды. Налейте на пятна немного средства, вотрите в пятно и через 15 минут постирайте. Перед погружением в стиральную машину сполосните, чтобы не образовалось много пены.

Хозяйственное мыло

Этот способ использовали наши мамы и бабушки и избавиться с помощью мыла можно от любых пятен на всех тканях. Единственный минус - долго по времени и запах не самый приятный.

Растворите в кипящей воде кусок хозяйственного мыла (на 5 л воды возьмите ¼ часть бруска). Погрузите в раствор полотенца и оставьте на 30 минут на минимальном огне. Потом прополощите. Можно после процедуры постирать в машинке с добавлением кондиционера для белья, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Еще один вариант с использованием стирального мыла. Берем кусок мыла, натираем пятна, а потом кладем полотенца в пакет и завязываем на 6-8 часов. Потом стираем в машинке или вручную.

Марганцовка

Еще один сложный, но эффективный способ. Растворите хозяйственное мыло в кипятке (на 5 л возьмите ¼ бруска), добавьте в мыльную воду несколько ложек марганцовки - пока вода не станет коричневого цвета.

Погрузите туда полотенца и оставьте на 6-8 часов. Потом выкручивайте и тщательно прополощите, а после - постирайте в машинке или вручную.

Уксус+сода+перекись

Смочите застаревшие пятна уксусом и дайте высохнуть. Нанесите сверху слой пищевой соды. Увлажните пятна перекисью водорода и оставьте на час. Сверху накройте полиэтиленом. А потом постирайте в обычном режиме в стиральной машине.

Кухонная соль

Разведите 1 ст. ложку соли в 1 л воды. Положите полотенце на 1 час в этот раствор, потом постирайте руками или в стиральной машинке. Это средство поможет удалить пятна от кофе, помидоров и томатного сока, жира.

Сухая горчица

Разводим сухую горчицу с водой до состояния пасты. Наносим эту пасту на пятна и оставляем на несколько часов, потом полощем и стираем - руками или в машинке.

Уксус

Разведите 50 мл уксуса на 5 л воды. Замочите в этой воде полотенца на 6-8 часов. Потом постирайте их с порошком в машинке или руками.