Як очистити плями трави з одягу: прості та ефективні способи

Прогулянка на природі або пікнік на дачі може затьмаритися зіпсованим одягом. Плями від свіжої трави міцно в'їдаються в тканину, особливо в джинсові й простий порошок з цим не справляється.
Як прибрати плями трави з одягу і врятувати улюблені джинси - читайте в матеріалі нижче.
1. Свіжі плями видалити буде легше, ніж старі. Тому займіться пранням відразу, після повернення додому.
2. Такі плями не можна терти серветкою або ганчіркою - зробіть тільки гірше, бруд буде сильніше вбиратися в волокна.
3. Перед видаленням плями випробуйте обраний засіб на непомітній ділянці одягу.
Допомагає при свіжому забрудненні травою на джинсовій тканині. Натягніть забруднену тканину над раковиною, ванною або тазиком. Рясно полийте пляму окропом. А потім виперіть у звичайному режимі.
Намильте пляма рясно господарським милом з гарячою водою. Можна мило подрібнити та розвести в невеликій кількості води, а потім суміш нанести на пляму. Потім потріть пляму щіткою або жорсткою губкою, а через 20 хвилин просто виперіть джинси звичайним способом.
Цей спосіб допомагає впоратися навіть зі старим плямою від трави. Візьміть 250 мл теплої води, додайте туди 1 ч.ложку нашатирного спирту і нанесіть на тканину. Залиште на 15-20 хвилин.
Потім рясно натріть місце господарським малому або милом для видалення плям. І замочіть в гарячій воді ще хвилин на 20. А потім виперіть.
Цей спосіб підходить тільки для одягу світлих відтінків, бо перекис зніме весь темний барвник. Рясно налийте перекис на пляму. Потріть і залиште на 5-7 хвилин. А потім виперіть.
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