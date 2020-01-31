Очевидцы рассказали о землетрясении в Украине: трясло кровать и трещали стены

Землетрясение из Румынии докатилось до Украины - жители Одесской области почувствовали подземные толчки в ночь на 31 января. Очевидцы делятся в сети впечатлениями о редком для нашей страны явлении.

Напомним, около 3:26 31 января в Уезде Вранча (Румыния) произошло землетрясение амплитудой пять баллов. Очаг находился на глубине 120 метров, а толчки почувствовали в радиусе 250 километров - кроме Румынии, катаклизм произошел в Болгарии, Молдове и Украине.

Украинские эксперты говорят, что толчки почувствовали в основном жители Белгород-Днестровского района Одесской области.

Жители Одесчины делятся в Facebook впечатлениями о пережитом землетрясении, рассказывая о двух толчках.

"Мы почувствовали на 5-м этаже. Благо, один толчок, сильно испугаться не успела"; "Было два равнозначных толчка. С разницей в несколько секунд", - пишут очевидцы.

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Животные вели себя очень странно - птицы кричали, коты нервничали: "А я думала, чего кот по мне топчется"; "А я и не поняла, что землетрясение, начали кричать и метаться по клетке попугаи. Я думала, они меня разбудили", - делятся впечатлениями украинцы.

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"В 3:28-3:29 затрясло кровать. Проснулась от землетрясения", - пишет пользователь.

"Трухануло волной, как будто в море, в лодке, чуть с кровати не упала. Неприятно было. Внутри все волной накрыло. И это в 3:25. Стены трещали", - рассказывает очевидец.

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Отметим, что в пресс-службе ГСЧС в Одесской области рассказали, что землетрясение распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

К слову, Уезд Вранча - сейсмоактивная зона, которая расположена на стыке Южных Карпат (Румыния), Восточных Карпат (Украина). Максимальная магнитуда на этом участке достигает 8,3 балла.