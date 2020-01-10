В Мексике взорвался один из самых больших вулканов в мире: мощное видео

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль (скрин видео: youtube.com)

Вулкан Попокатепетль выверг в небо три километра пепла

Вулкан Попокатепетль совершил извержение в Мексике. Вулкан является самым активным в стране и расположен неподалеку от Мехико, столицы государства, где проживает 20 млн человек. Из-за извержения в окрестностях объявлено желтый уровень опасности. Появились видео с моментом самого мощного взрыва гиганта.

Попокатепетль проснулся еще 25 декабря, а 9 января произошел взрыв с мощным выбросом лавы и пепла. Вулкан является вторым по высоте в стране (5426 метров), рядом с ним расположен потухший Истаксиуатль (5675 метров), и входит в десятку самых высоких в мире.

Вулкан-гигант является одним из самых активных в мире, в последний раз он проявлял активность в марте 2019 года.

Вулкан постоянно наблюдают в онлайн-режиме. Системы мониторинга зафиксировали около 300 "выдохов", которые состояли из водяного пара, вулканических газов, а также золы. Было зарегистрировано 90 минут тремора, при этом магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован мощный взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль (видео: YouTube/On Demand News)