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Сто секунд до "конца света": ученые ошарашили новым прогнозом

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 20:52
Сто секунд до "конца света": ученые ошарашили новым прогнозом
"Часы судного дня" предсказали конец света (коллаж: РБК-Украина)

"Конец света" еще не был так близок, как в 2020 году

Ученые перевели стрелки так называемых "Часов судного дня" вперед. Символические часы показывают, насколько близко человечество приблизилось к глобальной катастрофе, которая может стать причиной конца света и гибели всего живого на планете Земля.

Так, 23 января 2020 года часы были переведены учеными-атомщиками, которые издают чикагский Bulletin of the Atomic Scientists, на 100 секунд к полуночи. Таким образом, исследователи продемонстрировали, что миру грозит реальная опасность.

"Сейчас мы выражаем, насколько мир близок к катастрофе в секундах, а не в часах или даже минутах", - сказал глава Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, пишет CNN.

Причиной опасений исследователей в этот раз стало "абсолютно неприемлемое состояние мировых дел".

Главными факторами близости "конца света" стали угроза применения ядерного оружия из-за обострения ирано-американского конфликта, а также изменения климата.

Напомним, "Часы судного дня" начали отсчет в 1947 году. Одной из причин запуска проекта стала ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американцами. Первоначально, "глобальной катастрофой" считалась ядерная война, но потом к списку угроз добавили экологические и технологические факторы.

Сто секунд до &quot;конца света&quot;: ученые ошарашили новым прогнозом

Как менялась стрелка на "Часах судного дня" (фото: ТСН)

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