Очередная провокация от боевиков: в сети показали траекторию обстрела школы в Донецке

Боевики "ДНР" и их подконтрольные СМИ обвиняют украинских военных в обстрелах школы и газовой трубы в Петровском районе Донецка. В сети показали траекторию обстрелов, которые свидетельствуют о том, что бойцы ВСУ не могли нанести эти удары.

Он доказал, что обстрел двух объектов - это не что иное, как очередная провокация боевиков. При том, что военные ВСУ стоят минимум в десятке километров.

Боевики обстреляли школу в Донецке (фото: facebook.com/kastancheg)

"Территория шахты Челюскинцев с опорным огневым пунктом боевиков, из которого они расстреливали Красногоровку, находится всего в 500 м от школы. То есть, с террикона спустился, две подствольных гранаты стрельнули и вот тебе - картинка для росСМИ готова", - написал Павлов.

Боевики обстреляли школу в Донецке (фото: facebook.com/kastancheg)