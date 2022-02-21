Чергова провокація від бойовиків: у мережі показали траєкторію обстрілу школи в Донецьку

Бойовики "ДНР" та їх підконтрольні ЗМІ звинувачують українських військових в обстрілі школи і газової труби в Петровському районі Донецька. У мережі показали траєкторію обстрілів, які свідчать про те, що бійці ЗСУ не могли завдати цих ударів.

Карту з траєкторією обстрілу показав на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Павлов.

Він довів, що обстріл двох об'єктів - це не що інше, як чергова провокація бойовиків. При тому, що військові ЗСУ стоять мінімум в десятку кілометрів. Бойовики обстріляли школу в Донецьку (фото: facebook.com/kastancheg) "Територія шахти Челюскінців з опорним вогневим пунктом бойовиків, з якого вони розстрілювали Красногорівку, знаходиться всього в 500 м від школи. Тобто, з терикону спустився, дві підствольних гранати стрельнули і ось тобі - картинка для росЗМІ готова", - написав Павлов. Бойовики обстріляли школу в Донецьку (фото: facebook.com/kastancheg)