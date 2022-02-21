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Чергова провокація від бойовиків: у мережі показали траєкторію обстрілу школи в Донецьку

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Донецьк, Понеділок 21 лютого 2022 17:37
Чергова провокація від бойовиків: у мережі показали траєкторію обстрілу школи в Донецьку Колаж РБК-Україна: бойовики "ДНР" поширюють нові фейки про ЗСУ
Автор: Styler

Бойовики "ДНР" та їх підконтрольні ЗМІ звинувачують українських військових в обстрілі школи і газової труби в Петровському районі Донецька. У мережі показали траєкторію обстрілів, які свідчать про те, що бійці ЗСУ не могли завдати цих ударів.

Карту з траєкторією обстрілу показав на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Павлов.

Він довів, що обстріл двох об'єктів - це не що інше, як чергова провокація бойовиків. При тому, що військові ЗСУ стоять мінімум в десятку кілометрів.

Чергова провокація від бойовиків: у мережі показали траєкторію обстрілу школи в Донецьку

Бойовики обстріляли школу в Донецьку (фото: facebook.com/kastancheg)

"Територія шахти Челюскінців з опорним вогневим пунктом бойовиків, з якого вони розстрілювали Красногорівку, знаходиться всього в 500 м від школи. Тобто, з терикону спустився, дві підствольних гранати стрельнули і ось тобі - картинка для росЗМІ готова", - написав Павлов.

Чергова провокація від бойовиків: у мережі показали траєкторію обстрілу школи в ДонецькуЧергова провокація від бойовиків: у мережі показали траєкторію обстрілу школи в Донецьку

Бойовики обстріляли школу в Донецьку (фото: facebook.com/kastancheg)

Зазначимо, що Служба безпеки України відкрила справу через обстріл дитсадка і школи на Донбасі. Більш того, бойовики при обстрілі використовували зброю, яка заборонена мінськими угодами.

Бойовики вели вогонь прицільно для нанесення втрат. Експерти вважають, що вони використовували боєприпаси калібру 120 і 152 мм.

При цьому за чотири дні з 17 по 20 лютого, бойовики пошкодили 104 будинки, поранили 4 місцевих жителів. Тільки за останню добу були пошкоджені 22 будинки мирних жителів.

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Донецьк ДНР
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