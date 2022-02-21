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Четыре дня обстрелов на Донбассе: боевики повредили 104 дома, ранены гражданские

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 02:52
Четыре дня обстрелов на Донбассе: боевики повредили 104 дома, ранены гражданские Фото: за 4 дня боевики повредили 104 дома (facebook.com/evgeny.kaplin)
Автор: Наталья Скороход

Боевики обстреливают жилые районы Донбасса, пренебрегая безопасностью мирного населения. За четыре дня, с 17 по 20 февраля, оккупанты повредили 104 дома, ранили местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя миссии "Пролиска" Евгения Каплина.

По его словам, с 17 по 20 февраля боевики повредили обсчтрелами 104 дома и ранили 4 гражданских.

"С начала эскалации боевых действий, на протяжении последних 4 дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории были повреждены 104 домовладения мирных жителей. 4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения", - говорится сообщения.

Также отмечается, что за последние день и ночь на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей.

"За прошедшую ночь и сегодняшний день, в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей", - пишет Каплин.

При этом 14 домов были поврежден в селе Новогнатовка, 4 дома - в селе Победа, по одному дому в селах Славное (1 дом), Малиново, пгт Южное и Луганское.

Напомним, что обострение на Донбассе началось 17 февраля. Боевики в этот день начали активные обстрелы. В Луганской области в этот день снаряды попали на территории школы и детского садика.

Также сообщалось, что боевики размещают артиллерию и бронетехнику в районах жилых домов на Донбассе. Это делают для того, чтоб спровоцировать украинскую армию.

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