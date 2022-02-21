Четыре дня обстрелов на Донбассе: боевики повредили 104 дома, ранены гражданские

Боевики обстреливают жилые районы Донбасса, пренебрегая безопасностью мирного населения. За четыре дня, с 17 по 20 февраля, оккупанты повредили 104 дома, ранили местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя миссии "Пролиска" Евгения Каплина.

По его словам, с 17 по 20 февраля боевики повредили обсчтрелами 104 дома и ранили 4 гражданских.

"С начала эскалации боевых действий, на протяжении последних 4 дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории были повреждены 104 домовладения мирных жителей. 4 человека получили контузии и минно-взрывные ранения", - говорится сообщения.

Также отмечается, что за последние день и ночь на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей.

"За прошедшую ночь и сегодняшний день, в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей", - пишет Каплин.

При этом 14 домов были поврежден в селе Новогнатовка, 4 дома - в селе Победа, по одному дому в селах Славное (1 дом), Малиново, пгт Южное и Луганское.