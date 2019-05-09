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Очередная порция дождя: синоптик предостерегает о непогоде

STYLERЖизнь    09.05.2019 - 12:19
Очередная порция дождя: синоптик предостерегает о непогоде
Иллюстративное фото (pixabay)

Синоптик предупреждает об ухудшении погодных условий

В Украине 10 мая будет преобладать влажность с периодическими дождями. Однако будут и регионы, где ожидается сухая погода. Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Очередная порция влаги придет с запада Европы. В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на Западе +10 +15 градусов", - пишет синоптик.

Очередная порция дождя: синоптик предостерегает о непогодеФото: (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 10 мая периодически будет дождь или туман, днем ​​столбики термометров будут колебаться от +15 до +17 градусов. 

"Пока беспрекословного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно. Поэтому берите зонты, выставляйте цветы ближе к открытому окну, они любят дышать влажным воздухом", - подытожила Диденко.

Очередная порция дождя: синоптик предостерегает о непогодеСкриншот: (facebook.com/tala.didenko)

 

Мы писали, где украинцев ждет непогода 9 мая, а где существенные дожди маловероятны.

Как сообщалось ранее, 7 мая Карпаты здорово засыпало снегом. В сети показали невероятные фото заснеженных склонов, поселков и дорог Карпатского региона.

Напомним, недавно народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.

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