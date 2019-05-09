Очередная порция дождя: синоптик предостерегает о непогоде

Синоптик предупреждает об ухудшении погодных условий
В Украине 10 мая будет преобладать влажность с периодическими дождями. Однако будут и регионы, где ожидается сухая погода. Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.
"Очередная порция влаги придет с запада Европы. В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на Западе +10 +15 градусов", - пишет синоптик.
Фото: (facebook.com/tala.didenko)
В Киеве 10 мая периодически будет дождь или туман, днем столбики термометров будут колебаться от +15 до +17 градусов.
"Пока беспрекословного сухого периода с устойчивым антициклоном не видно. Поэтому берите зонты, выставляйте цветы ближе к открытому окну, они любят дышать влажным воздухом", - подытожила Диденко.
Скриншот: (facebook.com/tala.didenko)
Мы писали, где украинцев ждет непогода 9 мая, а где существенные дожди маловероятны.
Как сообщалось ранее, 7 мая Карпаты здорово засыпало снегом. В сети показали невероятные фото заснеженных склонов, поселков и дорог Карпатского региона.
Напомним, недавно народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.