Грозы и заморозки: где украинцев ждет непогода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в День победы над нацизмом во Второй мировой войне будет капризная

Погода в Украине в четверг, 9 мая, будет дождливой, но принесет небольшое потепление. Периодические осадки ожидаются в большинстве областей Левобережья, а на остальной части страны существенные дожди маловероятны. Об этом говорится в прогнозе известного синоптика Наталки Диденко на сайте Opogode.

В среднем температура воздуха в День победы над нацизмом во Второй мировой войне составит от +12 до +19 градусов, в ночное время столбики термометров будут колебаться в пределах от +5 до +12 градусов, в западных областях - от +1 до +5 градусов, будут заморозки от -3 до нуля градусов.

В Центре погода принесет как дожди, так и прояснения. Температура воздуха в ночное время прогнозируется от +7 до +12 градусов, в дневное время будет от +13 до +18 градусов.

В северных регионах местами ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, ночью - от +5 до +11 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

В западных областях существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит от +​​12 до +16 градусов, а ночью - от +1 до +6 градусов.

В восточных областях пройдут дожди. Столбики термометров днем будут варьироваться в пределах +15... +20 градусов, ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов.

В южных регионах осадки будут местами. Температура воздуха днем ожидается от +15 до +18 градусов, а в ночное время - от +7 до +13 градусов.

В столице в четверг дождь прогнозируется несущественный. Киевлянам термометры 9 мая покажут +14...+16 градусов, в ночное время температура воздуха составит от +7 до +9 градусов.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Как сообщалось ранее, 7 мая Карпаты здорово засыпало снегом. В сети показали невероятные фото заснеженных склонов, поселков и дорог Карпатского региона.

Также мы писали, что на Пасху Тернопольская область сильно пострадала от снега с градом.

Напомним, недавно народный синоптик сообщил о том, какая погода будет этим летом в Украине.