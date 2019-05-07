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Майские Карпаты: в сети показали потрясающие фото заснеженных склонов

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 11:59
Майские Карпаты: в сети показали потрясающие фото заснеженных склонов
Карпаты засыпало снегом (коллаж: РБК-Украина)

Карпаты в преддверии лета пострадали от снегопада

Украинские Карпаты в ночь на вторник, 7 мая, засыпало снегом. В сети показали невероятные фото и видео заснеженных склонов, поселков и дорог Карпатского региона.

Так, синоптик Наталка Диденко, которая еще вчера предупредила о снегопаде, опубликовала на своей Facebook-странице фотоподборку.

 

Карпаты засыпало снегом (фото: facebook.com/tala.didenko)

А глава Верховинской районной рады Иван Шкиндюк разместил на своей странице видео с регистратора, на котором можно рассмотреть заснеженный поселок в Закарпатье, где выпало до 10 см снега.

"Утро 7 мая 2019, Верховинский район Буковецкий перевал. В горах интересно и весело, кто не живет в горах, не поймет", - написал Шкиндюк.

Карпаты засыпало снегом (видео: facebook.com)

Пользователь Дмитрий Леле выложил снимки заснеженного Рахова Закарпатской области.

"Итак, у нас весна с белой шубкою. Рахов", - подписал он публикацию.

 

Карпаты засыпало снегом (фото: facebook.com/dim.dimych.92)

Ранее в сети показали ужасные последствия непогоды, которая накрыла Украину в начале мая - поваленные деревья, сильный град и затопленные дороги.

Также мы писали, что на Пасху Тернопольская область сильно пострадала от снега с градом.

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