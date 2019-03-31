Очереди в Польше и воинские части в Косово: как украинцы голосуют за границей

Выборы президента Украины проходят не только на территории нашего государства. За президента также голосуют украинцы, которые на данный момент находятся за рубежом.

Сколько участков для голосования есть для украинцев за границей и как там голосуют 31 марта на выборах президента – в материале.

Австралия - первая

Первой страной, где начали голосовать за президента Украины, соответственно часовому поясу стала Австралия. Там на избирательных участках начались раньше всех – еще в 23.00 по киевскому времени в субботу 30 марта 2019 года. По местному времени – в 8 утра.

К слову, там голосование уже завершили. А проходило оно на единственном участке в столице Канберре.

Фото: Голосование в Австралии уже завершилось (Facebook.com)

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев рассказал, что выборы начались в Австралии 30 марта, а завершать голосование на выборах Президента должен участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 1 апреля.

Где еще за границей голосуют украинцы?

Часто перед выборами президента Украины звучало мнение о том, что избирательных участков за границей мало, и могло бы быть намного больше, чтобы в них проголосовало как можно больше украинцев, которые живут за границей.

Сегодня, 31 марта, украинские избиратели за рубежом могут проголосовать на 101-м избирательном участке в 72 странах мира. В частности, 99 участков созданы при посольствах и консульствах Украины.

Фото: Украинцы за границей голосуют за президента Украины в 72 странах мира. В большинстве из них открыто только по одному участку на страну (коллаж РБК-Украина)

К слову, два заграничных избирательных участка сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины - в Демократической Республике Конго и Косово.

Где участков больше всего?

Как стало известно, больше всего избирательных участков – в Германии. Там их пять. По четыре участка находятся в США, Польше, Италии. Также по три избирательных участка находятся в Канаде, Турции и Испании. В России, стране-агрессоре, все участки полностью закрыты. Там голосование не проводится.

На выборах президента множество украинцев пришло голосовать в Берлине, пишет посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей Твитере.

"Как же приятно, когда так много наших соотечественников пришли на выборы президенат Украины в Берлине!" - написал он.

Фото: Большая очередь на участок в Германии (Twitter.com/Андрей Мельник)

На данный момент украинцы также активно голосуют на участках в Европе. К примеру, в Польше, Франции, Великобритании. Во многих участках выстроились немалые очереди из украинцев, которые хотят проголосовать. Пишут, что в очередях украинцы часто знакомятся друг с другом и активно обсуждают выборы в Украине.

Как проходят выборы в Польше и Чехии

Фото: Очередь из желающих проголосовать в Варшаве (facebook.com/EuroMajdanWarszawa)

В Польше у украинских консульств с самого утра – большие очереди.

Участки открыты в Варшаве, Гданське, Кракове и в Люблине. Везде наблюдается ажиотаж и видно стремление украинцев проголосовать.

Видео: Очереди на участок в Кракове (Українці в Польщі)

Кстати, как раз перед началом виборов президента Украины в польском городе Катовице открылось почетное консульство Украины.

"Это уже 12-е украинское почесно консульство на карте Польши", - сообщил в своем Твитере посол Украине в Республике Польша Андрей Дещица.

Фото: В Катовице открыли почетное консульство как раз накануне выборов президента (Twitter.com/Андрей Дещица)

Серьезный инерес к выборам президента Украины сохраняется и в Чехии. Там голосовать идут тоже с самого утра, понемногу занимая очередь.

Соответствущее фото на своей странице в Твитере опубликовал посол Украины в Чешской Республике Николай Перебийнос.

"В Праге интерес к выборам очень большой", - написал он.

На фото, которое опубликовал посол, видно, что очередь к избирательному участку в Праге растянулась на две улицы подряд. Как пишут очевидцы, многие живущие в Чехии украинцы очередь занимали утром еще задолго до того, как успел открыться участок.

Фото: Украинцы активно голосуют в Праге (Twitter.com/Николай Перебийнос)

Ранее сообщалось как голосуют на выборах президента Украины 31 марта чиновники и популярные политики Украины. Во время выборов большинство из них уже проголосовали в первой половине дня, сообщается в новости.

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