Черги в Польщі та військові частини в Косово: як українці голосують за кордоном

Вибори президента України проходять не тільки на території нашої держави. За президента також голосують українці, які на даний момент перебувають за кордоном.

Скільки дільниць для голосування є для українців за кордоном і як там голосують 31 березня на виборах президента – в матеріалі.

Австралія - перша

Першою країною, де почали голосувати за президента України, відповідно до часового поясу стала Австралія. Там на виборчих дільницях почалися раніше за всіх – ще о 23.00 за київським часом в суботу 30 березня 2019 року. За місцевим часом – в 8 ранку.

До речі, там вже завершили голосування. А відбувалося воно на єдиній дільниці у столиці Канберрі.

Фото: Голосування в Австралії вже завершилося (Facebook.com)

Директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев розповів, що вибори почалися в Австралії 30 березня, а завершувати голосування на виборах Президента має дільниця у Сан-Франциско о 6 ранку за київським часом 1 квітня.

Де ще за кордоном голосують українці?

Часто перед виборами президента України звучала думка про те, що виборчих дільниць за кордоном мало, і могло б бути набагато більше, щоб у них проголосувало якомога більше українців, які живуть за кордоном.

Сьогодні, 31 березня, українські виборці за кордоном можуть проголосувати на 101-й виборчій дільниці в 72 країнах світу. Зокрема, 99 дільниць створені при посольствах і консульствах України.

Фото: Українці за кордоном голосують за президента України в 72 країнах світу. У більшості з них відкрито лише по одній дільниці на країну (колаж РБК-Україна)

До речі, два закордонних виборчих дільниці сформовані при військових частинах, дислокованих за межами України - в Демократичній Республіці Конго, Косово.

Де дільниць найбільше?

Як стало відомо, найбільше виборчих дільниць – в Німеччині. Там їх п'ять. Ще чотири дільниці знаходяться в США, Польщі, Італії. Також по три виборчі дільниці знаходяться в Канаді, Туреччині та Іспанії. У Росії, країні-агресорі, всі дільниці повністю закриті. Там голосування не проводиться.

На виборах президента безліч українців прийшли голосувати в Берліні, пише посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Твітері.

"Як же приємно, коли так багато наших співвітчизників прийшли на вибори президента України в Берліні!" - написав він.

Фото: Велика черга на дільницю в Німеччині (Twitter.com/Андрей Мельник)

На даний момент українці також активно голосують на інших дільницях у Європі. Приміром, у Польщі, Франції, Великобританії. У багатьох ділянках вишикувалися чималі черги з українців, які хочуть проголосувати. Пишуть, що у чергах українці часто знайомляться один з одним і активно обговорюють вибори в Україні.

Як проходять вибори в Польщі і Чехії

Фото: Черга з бажаючих проголосувати у Варшаві (facebook.com/EuroMajdanWarszawa)

В Польщі біля українських консульств з самого ранку – великі черги.

Дільниці відкриті у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні. Скрізь спостерігається ажіотаж і видно прагнення українців проголосувати.

Відео: Черзі на дільницю в Кракові (Українці в Польщі)

До речі, як раз перед початком виборів президента України в польському місті Катовіце відкрилося почесне консульство України.

"Це вже 12-е українське почесно консульство на карті Польщі", - повідомив у своєму Твітері посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

Фото: У Катовіце відкрили почесне консульство якраз напередодні виборів президента (Twitter.com/Андрій Дещиця)

Серйозний инерес до виборів президента України зберігається і в Чехії. Там йдуть голосувати теж з самого ранку, потроху займаючи чергу.

Відповідне фото на своїй сторінці у Твітері опублікував посол України у Чеській Республіці Микола Перебийніс.

"В Празі інтерес до виборів дуже великий", - написав він.

На фото, яке опублікував посол, видно, що черга до виборчої дільниці в Празі ростягнулася на дві вулиці підряд. Як пишуть очевидці, багато тих українців, які живуть в Чехії, чергу займали вранці ще задовго до того, як встигла відкритися дільниця.

Фото: Українці активно голосують у Празі (Twitter.com/Микола Перебийнос)

Раніше повідомлялося голосують на виборах президента України 31 березня чиновники і популярні політики України. Під час виборів більшість з них вже проголосували в першій половині дня, повідомляється в новини.

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