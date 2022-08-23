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"В самое сердце": Ксения Мишина вместе с сыном прочитали "Крила" Лины Костенко и растрогали сеть

Ксения Мишина с сыном прочитала стихотворение "Крила" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Ксения Мишина вместе со своим 10-летним сыном Платоном поздравили украинцев с Днем Государственного флага. Они разыграли "диалог" на слова известной поэзии украинской поэтессы Лины Костенко "Крила".

Видео звезда опубликовала в своем Instagram.

На видео видно, что напротив окна мама с сыном на коленях прочитали патриотические строки поэзии, имитируя разговор.

"В цьому, напевне, правда пташина", - сказала Мишина, на что Платон у нее спросил: "А як же людина?".

Цитируя поэзию они обнимались, смеялись, а в конце Платон поцеловал маму. Такой трогательный ролик они посвятили государственному празднику, с которым и поздравили всех украинцев.

В сети пользователи отметили, что мальчику передался актерский талант от мамы. Ролик вызвал у них мурашки по телу:

  • Очень трогательно;
  • Как это красиво. Мурашки побежали;
  • Это вдохновляет;
  • В самое сердце;
  • Очень красиво и мило;
  • До глубины души;
  • Аж дыхание останавливается, когда слушаю;
  • Платон так проникновенно читает, у него талант;
  • Мальчику нужно будет поступать в театральный.

Ранее мы сообщали, что Мишина призвала украинок бороться с буллингом и сексизмом.

Также актриса показала, как выглядит ее родной Крым под российской оккупацией.

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Ксения Мишина