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"У саме серце": Ксенія Мішина разом із сином прочитали "Крила" Ліни Костенко і розчулили мережу

Ксенія Мішина з сином прочитала вірш "Крила" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Ксенія Мішина разом зі своїм 10-річним сином Платоном привітали українців з Днем Державного прапору. Вони розіграли "діалог" на слова відомої поезії української поетеси Ліни Костенко "Крила".

Відео зірка опублікувала у своєму Instagram.

На відео видно, що навпроти вікна мама з сином на колінах прочитали патріотичні рядки поезії, імітуючи розмову.

"В цьому, напевне, правда пташина", - сказала Мішина, на що Платон у неї запитав: "А як же людина?"

Цитуючи поезію вони обіймалися, сміялися, а в кінці Платон поцілував маму. Такий зворушливий ролик вони присвятили державному святу, з яким і привітали усіх українців.

У мережі користувачі зазначили, що хлопчику передався акторський талант від мами. Ролик викликав у них мурашки по тілу:

  • Дуже зворушливо;
  • Як це гарно. Мурашки побігли;
  • Це надихає;
  • У саме серце;
  • Дуже гарно і мило;
  • До глибини душі;
  • Аж подих зупиняється, коли слухаю;
  • Платон так проникливо читає, у нього талант;
  • Хлопчику потрібно буде вступати у театральний.

Раніше ми повідомляли, що Мішина закликала українок боротися з булінгом і сексизмом.

Також акторка показала, як виглядає її рідний Крим під російською окупацією.

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Ксения Мишина