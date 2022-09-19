Ця звична їжа небезпечна для дітей: список заборонених продуктів

Звична дорослим їжа може бути небезпечною для дітлахів, особливо раннього віку. Лікарі радять уникати таких продуктів в раціоні малюків.

Мед

Немовлятам до року не слід давати мед, незважаючи в сирому він вигляді чи термічно оброблений.

Оскільки в ньому може міститися бактерія, яка може виробляти токсини в кишківнику дитини, що призводить важкого захворювання - ботулізму. Кишковий тракт немовляти є недостатньо зрілим, щоб боротися з цими спорами та токсинами.

Коров'яче чи козяче молоко

Дитина до року не може перетравлювати ферменти та білки в даному продукті, а також коров’яче молоко не забезпечує усіх належних поживних речовин для дитини.

Сік та газовані напої

Згідно з рекомендаціями американської академії педіатрії, діти до року не повинні вживати сік та газовані напої, старшим можна дозволяти, але обмежувати в кількості.

В газованих напоях міститься бромована рослинна олія, яка може яка може негативно впливати на нервову систему дітей, шкіру та пам’ять. Крім того, обидва напої містять велику кількість цукру, що може спричинити карієс та ожиріння.

Сири з пліснявою

Споживання даного продукту також небезпечне. Є ризик того, що ці сири можуть містити бактерію, яка називається лістерія. Хвороба викликає важкий і небезпечний стан для життя.

Фото: Сири з пліснявою не найкраща їжа для дітей (pixabay.com)

Цілісні горіхи, арахіс чи інші продукти з кісточками

Не можна давати дітям, оскільки вони можуть викликати обструкцію верхніх дихальних шляхів (непрохідність).

Сира їжа

Сюди належать: яйця, м’ясо та риба. Дані продукти повинні добре термічно оброблятися і в сирому вигляді за жодних обставин не давати діткам.

Цукор та інші підсолоджувачі

Багато батьків віддають перевагу штучним підсолоджувачам для своїх дітей, щоб уникнути цукру. Однак обидва варіанти не є найкращими для дітей.

Замініть ці продукти на натурально підсолоджені продукти, такі як свіжі фрукти, або сухофрукти.

Їжа з високим вмістом солі

Не слід давати такі продукти, як консерви, м’ясні вироби (ковбаси, хот-доги, бекон), а також напівфабрикати, вони можуть містити багато солі та інших спецій.

Спеції

Спеції це примха дорослих, діткам смакує і без них. Якщо у Вас є бажання зробити їжу для малюка смачнішою, тоді варто додавати різні овочі чи зелень.