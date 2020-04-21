ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цена на нефть упала ниже нуля: эксперты развеяли фейк

STYLERЖизнь    21.04.2020 - 08:42
Цена на нефть упала ниже нуля: эксперты развеяли фейк
Цена на нефть (фото: wikipedia.org)

Цена на нефть американской марки WTI обвалилась из-за крайне низкого спроса

Цена на нефть американской марки WTI впервые в истории упала ниже нуля. Такое сенсационное сообщение с бирж вчера вечером облетело СМИ. Но позже эксперты объяснили, что бесплатной нефти не будет, а такой обвал - спекуляция с ценными бумагами.

Напомним, что майский фьючерс на нефть марки WTI снизился вчера вечером, 20 апреля, до минус 55 долларов за баррель. После чего до минус 2 долларов упала и российская нефть марки Urals. Снизилась и стоимость северноморской марки Brent. При этом июньские фьючерсы также снизились, но не так сильно.

Эксперты объяснили, что цена за баррель - это не стоимость нефти. Это CFD на нефть, то есть деривативы, такие хитрые ценные бумаги, которые любят спекулянты. Поскольку на бирже идет торг не самой "живой" нефтью, а именно диревативами.

Грубо говоря, это такая фиктивная сделка, в рамках которой покупатель как бы покупает у продавца товар, а потом по истечении некоторого времени продает назад. Если за это время цена выросла - покупатель в профите. Если упала - в профите продавец. Реально при этом товара у продавца в наличии может и не быть.

Реальная стоимость барреля WTI, а точнее, июньского фьючерса на баррель WTI вчера вечером составляла 21,88 долларов, хотя днем и падала до 13-ти.

Причиной падения называют нехватку мест в резервуарах для хранения нефти. Связано это с крайне низким спросом из-за пандемии коронавируса. А остановить производство - еще дороже.

Но аналитики говорят, что дело не только в этом. Такой обвал еще и игра американских нефтяников и банков, чтоб выбить господдержку для отрасли. И обвал на рынке вовсе не значит нехватку резервуаров для нефти.

Для справки: West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI - одна из основных марок нефти наравне с Brent. Они представляют практически один и тот же продукт по составу.

Ранее мы писали, что Украина готова предоставить свои резервуары для хранения нефти.

США заполнят хранилища после падения цен на нефть Нефть отреагировала на план Трампа по запуску экономики и падение ВВП Китая
Новости Украины нефть
Lite
On Top