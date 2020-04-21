Цена на нефть упала ниже нуля: эксперты развеяли фейк

Цена на нефть (фото: wikipedia.org)

Цена на нефть американской марки WTI обвалилась из-за крайне низкого спроса

Цена на нефть американской марки WTI впервые в истории упала ниже нуля. Такое сенсационное сообщение с бирж вчера вечером облетело СМИ. Но позже эксперты объяснили, что бесплатной нефти не будет, а такой обвал - спекуляция с ценными бумагами.

Напомним, что майский фьючерс на нефть марки WTI снизился вчера вечером, 20 апреля, до минус 55 долларов за баррель. После чего до минус 2 долларов упала и российская нефть марки Urals. Снизилась и стоимость северноморской марки Brent. При этом июньские фьючерсы также снизились, но не так сильно.

Эксперты объяснили, что цена за баррель - это не стоимость нефти. Это CFD на нефть, то есть деривативы, такие хитрые ценные бумаги, которые любят спекулянты. Поскольку на бирже идет торг не самой "живой" нефтью, а именно диревативами.

Грубо говоря, это такая фиктивная сделка, в рамках которой покупатель как бы покупает у продавца товар, а потом по истечении некоторого времени продает назад. Если за это время цена выросла - покупатель в профите. Если упала - в профите продавец. Реально при этом товара у продавца в наличии может и не быть.

Реальная стоимость барреля WTI, а точнее, июньского фьючерса на баррель WTI вчера вечером составляла 21,88 долларов, хотя днем и падала до 13-ти.

Причиной падения называют нехватку мест в резервуарах для хранения нефти. Связано это с крайне низким спросом из-за пандемии коронавируса. А остановить производство - еще дороже.

Но аналитики говорят, что дело не только в этом. Такой обвал еще и игра американских нефтяников и банков, чтоб выбить господдержку для отрасли. И обвал на рынке вовсе не значит нехватку резервуаров для нефти.

Для справки: West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI - одна из основных марок нефти наравне с Brent. Они представляют практически один и тот же продукт по составу.

Ранее мы писали, что Украина готова предоставить свои резервуары для хранения нефти.