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Ціна на нафту впала нижче нуля: експерти розвіяли фейк

STYLERЖиття    21.04.2020 - 08:42
Ціна на нафту впала нижче нуля: експерти розвіяли фейк
Ціна на нафту (фото: wikipedia.org)

Ціна на нафту американської марки WTI впала через вкрай низький попит

Ціна на нафту американської марки WTI вперше в історії впала нижче нуля. Таке сенсаційне повідомлення з бірж вчора ввечері облетіло ЗМІ. Але пізніше експерти пояснили, що безкоштовної нафти не буде, а такий обвал - спекуляція з цінними паперами.

Нагадаємо, що травневий ф'ючерс на нафту марки WTI знизився вчора ввечері, 20 квітня, до мінус 55 доларів за барель. Після чого до мінус 2 доларів впала і російська нафта марки Urals. Знизилася і вартість північноморської марки Brent. При цьому червневі ф'ючерси знизилися, але не так сильно.

Експерти пояснили, що ціна за барель - це не вартість нафти. Це CFD на нафту, тобто деривативи, такі хитрі цінні папери, які люблять спекулянти. Оскільки на біржі йде торг не самою "живою" нафтою, а саме диревативами.

Грубо кажучи, це така фіктивна угода, в рамках якої покупець як би купує у продавця товар, а потім після закінчення деякого часу продає назад. Якщо за цей час ціна зросла - покупець в профіті. Якщо впала - в профіті продавець. Реально при цьому товару у продавця в наявності може і не бути.

Реальна вартість бареля нафти WTI, а точніше, червневого ф'ючерсу на барель WTI вчора ввечері становила 21,88 доларів, хоча вдень і падала до 13-ти.

Причиною падіння називають брак місць у резервуарах для зберігання нафти. Це пов'язано з вкрай низьким попитом через пандемію коронавіруса. А зупинити виробництво - ще дорожче.

Але аналітики кажуть, що справа не тільки в цьому. Такий обвал ще й гра американських нафтовиків і банків, щоб вибити держпідтримку для галузі. Й обвал на ринку зовсім не означає брак резервуарів для нафти.

Для довідки: West Texas Intermediate (WTI), або Texas light sweet – марка нафти, яка видобувається в американському штаті Техас. WTI - одна з основних марок нафти нарівні з Brent. Вони представляють практично один і той же продукт за складом.

Раніше ми писали, що Україна готова надати свої резервуари для зберігання нафти.

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