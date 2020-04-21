Украина может предложить миру свои хранилища для нефти, - Витренко

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Бизнес по хранению нефти может стать прибыльным для Украины, считает Витренко

Украина может предложить свои потіжності для хранения мировой нефти. Об этом на фоне падения цен на нефть заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, в мире "уже негде хранить нефть", и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Украина же имеет нефтетранспортную систему и заводы.

"В Украине есть огромное нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", - написал Витренко в Facebook.

Он добавил, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

"Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать... Нужно стараться сохранять более не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран", - подчеркнул Витренко, добавив, что ранее в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.