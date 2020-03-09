Как обвал нефти повлияет на жизнь украинцев: озвучен прогноз

Обвал нефти, который происходит со стремительной скоростью, ощутимо повлияет на жизнь украинцев. И в данной ситуации присутствуют не только негативные моменты, но и позитивные. С одной стороны, это не позволит повысить стоимость бензина, с другой - приведет к падению цен на экспортные товары.

Низкие цены на нефть позволят частично удерживать цену на бензин в условиях обесценивания гривны. Однако есть и малоприятные моменты, о которых также стоит упомянуть.

"Негатив есть. Украинская экономика экспортоориентированная, направлена на продажу железной руды, металлопродукции, химпродукции, зерна. Это все связано с ценой нефти. Она падает, вместе с ней падают цены на экспортные товары украинской экономики", - отмечает специалист.

Напомним, что на прошлой неделе в Вене провалились переговоры нефтяного картеля ОПЕК и России. Предполагалось, что ведущие производители нефти договорятся о сокращении добычи. В результате Саудовская Аравия уже пригрозила развязать "ценовые войны" на рынке нефти.

Также мы писали, что цены на нефть североморской марки Brent в течение торгов 6 марта упали почти на 8% - до 46 долларов за баррель. Стремительное падение цены на нефть связывают с провалом переговоров ОПЕК и России о снижении добычи.