Навчання школяра онлайн: психологи розповіли, як допомогти налаштуватися і впоратися з труднощами

Багато сімей ще в період пандемії коронавірусу зіткнулися з тим, що у дитини при такому навчання немає мотивації й не дотримується дисципліна. А часом діти просто не можуть освоїти матеріал.

В Україні розпочався новий навчальний рік, і багато школярів змушені через війну навчатися онлайн. Хтось обрав такий формат навчання через міркування безпеки, а дехто через неможливість відвідувати навчальний заклад.

Як допомогти дітям налаштуватися на навчання в онлайн-форматі та що допоможе впоратися з труднощами, розповіла дитячий психологиня Тетяна Кирієнко для УНН.

"Онлайн-навчання - це точно така ж школа. А значить у дитини обов'язково має бути робоче місце, де будуть проходити онлайн-уроки", - рекомендує психолог.

Вона додала, що дитину під час навчання ніхто не повинен відволікати. Не повинно бути шуму телевізора і рідні не повинні заважати школяреві.

"Тому дотримуйтеся графіка. Дитина повинна розуміти, коли вона прокидається, чистить зуби, робить зарядку, снідає, готується до уроків і коли починається сам урок. Багато хто думає, що якщо онлайн-навчання, то дитина може поспати довше. Але прокидатися за 10 хвилин до уроків - не дуже хороша ідея", - підкреслила Кирієнко.

Вона рекомендує після уроків дати дитині можливість погуляти, відпочити та змінити сферу діяльності. А ось від улюблених ігор на гаджетах варто утриматися.

Також важливо, щоб батьки довірили дитині вчитися самостійно. Це стосується і самих уроків, і домашнього завдання.

"Онлайн-навчання - це хороша можливість зробити дитину більш самостійною. Краще запитайте у вчителя, як вона поводиться на заняттях, чи розуміє матеріал, орієнтується. Якщо ви бачите, що дитині самій важко, то деякий час будьте з нею, але потім залишайте наодинці. Виконання домашніх завдань краще перевіряти. Але не робити їх разом або замість дитини", - підкреслила психолог.

Найкращою мотивацією Кирієнко називає нагороду - за те, що всі справи зроблені. Батькам варто продумати, що можна зробити після уроків, після домашнього завдання - те, що буде цікаво саме дитині.

"Дуже хороший метод - отримувати вдома бали за навчання. Наприклад, ви домовляєтеся з дитиною про її бажання, чого вона хоче: кудись поїхати, щось зробити, щось купити. За це цілий тиждень або інший період часу, про який ви домовитеся, дитина отримує від вас бали за навчання. Коли відповідну кількість балів буде зібрано, вона отримає бажане. Це дуже добре стимулює і дає відчуття робити щось для кінцевого результату", - рекомендує психолог.