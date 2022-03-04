UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстрел Запорожской АЭС. Показали видео с последствиями штурма

Автор: Татьяна Самарук

Ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате на станции вспыхнул пожар.

Видео последствий штурма было опубликовано на странице "Энергоатом".

В частности, на видео видно, что в результате обстрела в потолке и в стенах дыры. Также на полу лежат снаряды.

"Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", - говорится в сообщении.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.

Ранее сообщалось, что среди персонала Запорожской АЭС погибших и раненых нет.

Также писали, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС