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Обстріл Запорізької АЕС. Показали відео з наслідками штурму

Автор: Тетяна Самарук

Вночі 4 березня російські окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. В результаті на станції спалахнула пожежа.

Відео наслідків штурму опублікували на сторінці "Енергоатом".

Зокрема на відео видно, що внаслідок обстрілу в стелі та у стінах дірки. Також на підлозі лежать снаряди.

"Перехідна естакада зі спецкорпусу на блоки Запорізької АЕС. Контрольована зона. Навпроти енергоблоку №3", - йдеться у повідомленні.

Додамо, після обстрілів і пожежі на Запорізькій АЕС в місті Енергодар відсутнє теплопостачання.

Зазначається, що орієнтована дата відновлення теплопостачання - 5 березня.

Раніше повідомлялося, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

Також ми писали, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі.

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Запорожская АЭС