Обстріл Запорізької АЕС. Показали відео з наслідками штурму

Зокрема на відео видно, що внаслідок обстрілу в стелі та у стінах дірки. Також на підлозі лежать снаряди.

"Перехідна естакада зі спецкорпусу на блоки Запорізької АЕС. Контрольована зона. Навпроти енергоблоку №3", - йдеться у повідомленні.

Додамо, після обстрілів і пожежі на Запорізькій АЕС в місті Енергодар відсутнє теплопостачання.

Зазначається, що орієнтована дата відновлення теплопостачання - 5 березня.