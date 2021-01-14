Обслуживание на украинском: кого и на сколько будут штрафовать

С 16 января вступит в силу нормативный акт, согласно которому сфера обслуживания полностью переходит на украинский язык. За нарушение закона полагается штраф, но накажут не сразу. Кого и на сколько будут штрафовать - читайте в нашем материале.

Так, Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля, а с 16 января 2021-го набирает силы статья 30, которая и обязывает перейти на государственный сферу обслуживания.

Согласно этой статье, обращение на украинском языке к потребителям должно быть во всех сферах обслуживания.

В частности, это касается предприятий и учреждений всех форм собственности, частных предпринимателей (ФЛП), субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, в том числе и интернет-магазинов.

Украинский язык станет обязательным и для образовательных услуг, медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

Государственный язык обязателен для ценников, инструкций, технических характеристик, маркировки, билетов, меню и другой документации. При этом информация может дублироваться на других языках (но ее объем не должен превышать объема украинского).

Если вы столкнулись с нарушением закона, то на нарушителя можно пожаловаться: менеджеру или руководителю. Также можно написать письмо на имя Уполномоченного по защите государственного языка. В случае, если вина нарушителя будет доказана, его ждет предупреждение. А в случае повторного нарушения за год составляется протокол и накладывается штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 5100-6800 грн).

При этом в законе говорится, что "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон".

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