Обслуговування українською: кого і на скільки будуть штрафувати

З 16 січня набере чинності нормативний акт, згідно з яким сфера обслуговування повністю переходить на українську мову. За порушення закону накладається штраф, але покарають не відразу. Кого і на скільки будуть штрафувати - читайте в нашому матеріалі.

Так, Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" було ухвалено 25 квітня 2019 року., а з 16 січня 2021-го набирає чинності стаття 30, яка зобов'язує перейти на державну сферу обслуговування.

Відповідно до цієї статті, звернення українською мовою до споживачів має бути у всіх сферах обслуговування.

Зокрема, це стосується підприємств та установ усіх форм власності, приватних підприємців (ФОП), суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів, в тому числі і інтернет-магазинів.

Українська мова стане обов'язковою і для освітніх послуг, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Державна мова обов'язкова для цінників, інструкцій, технічних характеристик, маркування, квитків, меню та іншої документації. При цьому інформація може дублюватися на інших мовах (але її обсяг не повинен перевищувати обсягу української).

Якщо ви зіткнулися з порушенням закону, то на порушника можна поскаржитися: менеджеру або керівнику. Також можна написати листа на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови. У разі, якщо вина порушника буде доведена, його чекає попередження. А в разі повторного порушення за рік складається протокол і накладається штраф у розмірі 300-400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 5100-6800 грн).

При цьому в законі зазначено, що "на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін".

Раніше ми писали, що в Верховній Раді взялися за штрафи для автомобілістів і готують нововведення.

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