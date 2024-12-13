Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранках
Новорічні свята дозволяють нам хоч трохи зануритися в атмосферу магії та знову по-дитячому повірити у диво. Зірки - не виняток, адже у дитинстві в житті кожного з них були приємні новорічні ранки, до яких вони старанно готувалися.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує згадати, які костюми обирали для новорічних свят представники українського шоу-бізнесу.
Тіна Кароль
Виконавиця раніше ділилася у блозі архівним кадром із дитинства. На новорічному ранку майбутня зірка була в образі сніжинки. Святкове вбрання батьки додатково декорували святковим дощиком, а зачіску підкреслили пишним білим бантом.
Тіна Кароль (фото: Instagram зірки)
Катерина Осадча
Знаменита ведуча на одному з новорічних свят була в образі лисички, а тому з'явилася у сукні помаранчевого кольору. Вона постала в кадрі з посмішкою на обличчі, позуючи разом із Дідом Морозом на тлі ялинки.
Катя Осадча (фото: Instagram зірки)
Лілія Підкопаєва
Гімнастка у мережі ділилася кадром, на якому зовсім маленькою позувала із серйозним поглядом. Спортсменка постала в образі сніжинки, який підкреслювали корона на голові, а також об'ємні банти.
Лілія Підкопаєва (фото: Instagram зірки)
Володимир Остапчук
Ведучий, який вже офіційно став багатодітним батьком, на новорічному святі в дитинстві був в образі маленького зайчика. Білі вушка та яскравий святковий дощик зробили його вбрання справді чарівним та дуже милим.
Володимир Остапчук (фото: Instagram зірки)
Світлана Тарабарова
Виконавиця у дитинстві мала досить оригінальний костюм - ялинки. На кадрі, яким зірка ділилася у блозі, вона позувала з посмішкою у пишному зеленому вбранні, декорованому сріблястим маленьким дощиком.
Світлана Тарабарова (фото: Instagram зірки)
Лілія Ребрик
Ведуча раніше ділилася, що образ снігуроньки "переслідує" її з самого дитинства. У дитячому садочку вона була саме у такій ролі, а потім - у школі, інституті та навіть у театрі. Знаменитість на дитячому фото постала у сірому вбранні, святковій зимовій шапці та білих колготах.
Лілія Ребрик (фото: Instagram зірки)
Джамала
Переможниця "Євробачення-2016" переважно сама обирала костюми на новорічні свята. Одного разу вона з'явилася в образі чарівної білочки.
Джамала (фото: Instagram зірки)
alyona alyona
Реперка в дитинстві була лисичкою на одному з новорічних ранків. Сукня мала яскравий колір і була декорована святковим дощиком, а доповнили її білосніжні банти та два хвостики.
alyona alyona (фото: Instagram зірки)
Катерина Кухар
Танцюристка була в образі світської дами, про що свідчить її дитяче фото.
"На цьому фото у мене рожева гарна сукня, в тон сукні - капелюх. Тоді це все було дуже складно дістати. Я навіть не уявляю, на які хитрощі йшли мої батьки, мої бабуся з дідусем, щоб дістати для мене такі розкішні вбрання на Новий Рік", - ділилася спогадами зірка.
Катерина Кухар (фото: Instagram зірки)
Соня Плакидюк
Фотографка та блогерка вміла позувати з самого дитинства, і це яскраво підтверджує її архівне новорічне фото.
Соня Плакидюк (фото: Instagram зірки)
Алла Мазур
Ведуча раніше мала образ Снігуроньки, який її мама своїми руками пошила за ніч зі скатертини. Про це зірка розповідала в одному зі своїх коментарів.
Алла Мазур (фото: Instagram зірки)
Фагот
Музикант із ТНМК розповідав про свій улюблений карнавальний костюм - 1982 році він був в образі самого Нового року.
"Я пам’ятаю і той день і те, як вніч перед тим святом мама з дощика скрутила ті чотири цифри мені на грудях, бо в мене було відповідальне завдання, я був саме тим Новим Роком, що мав принести всім щастя? і якщо усвідомлювати все те, що сталося потім, ми з мамою впоралися з тим завданням на відмінно", - ділився Олег Михайлюта.
Фагот (фото: Instagram зірки)
Анна Кошмал
Акторка, яка невдовзі вдруге стане мамою, на новорічні свята обирала модні принти.
Анна Кошмал (фото: Instagram зірки)
Нещодавно Ірина Білик вразила мережу своїм дитячим фото.
Тим часом Трінчер не впізнали у новому епатажному образі.
Для написання матеріалу були використані джерела: пости з Instagram Анни Кошмал, Джамали, Лілії Ребрик, Каті Осадчої, Володимира Остапчука та інших зірок, про яких тут йдеться.