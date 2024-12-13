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Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранках

П'ятниця 13 грудня 2024 08:15
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Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранках Дитячі новорічні фото зірок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Новорічні свята дозволяють нам хоч трохи зануритися в атмосферу магії та знову по-дитячому повірити у диво. Зірки - не виняток, адже у дитинстві в житті кожного з них були приємні новорічні ранки, до яких вони старанно готувалися.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує згадати, які костюми обирали для новорічних свят представники українського шоу-бізнесу.

Тіна Кароль

Виконавиця раніше ділилася у блозі архівним кадром із дитинства. На новорічному ранку майбутня зірка була в образі сніжинки. Святкове вбрання батьки додатково декорували святковим дощиком, а зачіску підкреслили пишним білим бантом.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахТіна Кароль (фото: Instagram зірки)

Катерина Осадча

Знаменита ведуча на одному з новорічних свят була в образі лисички, а тому з'явилася у сукні помаранчевого кольору. Вона постала в кадрі з посмішкою на обличчі, позуючи разом із Дідом Морозом на тлі ялинки.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахКатя Осадча (фото: Instagram зірки)

Лілія Підкопаєва

Гімнастка у мережі ділилася кадром, на якому зовсім маленькою позувала із серйозним поглядом. Спортсменка постала в образі сніжинки, який підкреслювали корона на голові, а також об'ємні банти.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахЛілія Підкопаєва (фото: Instagram зірки)

Володимир Остапчук

Ведучий, який вже офіційно став багатодітним батьком, на новорічному святі в дитинстві був в образі маленького зайчика. Білі вушка та яскравий святковий дощик зробили його вбрання справді чарівним та дуже милим.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахВолодимир Остапчук (фото: Instagram зірки)

Світлана Тарабарова

Виконавиця у дитинстві мала досить оригінальний костюм - ялинки. На кадрі, яким зірка ділилася у блозі, вона позувала з посмішкою у пишному зеленому вбранні, декорованому сріблястим маленьким дощиком.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахСвітлана Тарабарова (фото: Instagram зірки)

Лілія Ребрик

Ведуча раніше ділилася, що образ снігуроньки "переслідує" її з самого дитинства. У дитячому садочку вона була саме у такій ролі, а потім - у школі, інституті та навіть у театрі. Знаменитість на дитячому фото постала у сірому вбранні, святковій зимовій шапці та білих колготах.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахЛілія Ребрик (фото: Instagram зірки)

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" переважно сама обирала костюми на новорічні свята. Одного разу вона з'явилася в образі чарівної білочки.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахДжамала (фото: Instagram зірки)

alyona alyona

Реперка в дитинстві була лисичкою на одному з новорічних ранків. Сукня мала яскравий колір і була декорована святковим дощиком, а доповнили її білосніжні банти та два хвостики.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахalyona alyona​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Катерина Кухар

Танцюристка була в образі світської дами, про що свідчить її дитяче фото.

"На цьому фото у мене рожева гарна сукня, в тон сукні - капелюх. Тоді це все було дуже складно дістати. Я навіть не уявляю, на які хитрощі йшли мої батьки, мої бабуся з дідусем, щоб дістати для мене такі розкішні вбрання на Новий Рік", - ділилася спогадами зірка.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахКатерина Кухар​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Соня Плакидюк

Фотографка та блогерка вміла позувати з самого дитинства, і це яскраво підтверджує її архівне новорічне фото.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахСоня Плакидюк​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Алла Мазур

Ведуча раніше мала образ Снігуроньки, який її мама своїми руками пошила за ніч зі скатертини. Про це зірка розповідала в одному зі своїх коментарів.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахАлла Мазур​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Фагот

Музикант із ТНМК розповідав про свій улюблений карнавальний костюм - 1982 році він був в образі самого Нового року.

"Я пам’ятаю і той день і те, як вніч перед тим святом мама з дощика скрутила ті чотири цифри мені на грудях, бо в мене було відповідальне завдання, я був саме тим Новим Роком, що мав принести всім щастя? і якщо усвідомлювати все те, що сталося потім, ми з мамою впоралися з тим завданням на відмінно", - ділився Олег Михайлюта.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахФагот (фото: Instagram зірки)

Анна Кошмал

Акторка, яка невдовзі вдруге стане мамою, на новорічні свята обирала модні принти.

Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранкахАнна Кошмал (фото: Instagram зірки)

Нещодавно Ірина Білик вразила мережу своїм дитячим фото.

Тим часом Трінчер не впізнали у новому епатажному образі.

Для написання матеріалу були використані джерела: пости з Instagram Анни Кошмал, Джамали, Лілії Ребрик, Каті Осадчої, Володимира Остапчука та інших зірок, про яких тут йдеться.

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