Обрав сім'ю і став фермером. Як зараз живе детектив-красунчик із серіалу "Комісар Рекс"

Тобіас Моретті розпочав кар'єру у кіно у 1986 році, знявшись у фільмі "Вільгельм Буш", де одразу привернув увагу критиків і глядачів. Згодом він з’явився в кількох стрічках, зокрема в детективі "Прокляття".

Але справжній прорив відбувся після ролі інспектора поліції в серіалі "Комісар Рекс", який стартував у 1994 році. Проєкт протримався на екранах 21 рік, за цей час змінилося шість собак і вісім акторів-партнерів Рекса. Та саме образ Ріхарда Мозера у виконанні Моретті став найулюбленішим серед глядачів.

Робота з тваринами стала для актора цінним, але непростим досвідом. Зрештою він вирішив покинути серіал після другого сезону. Кадр із серіалу "Комісар Рекс"

Причин було кілька: алергія на шерсть, виснажливий графік, відсутність часу на спорт, музику та власну мрію.

Подейкували, що йому не подобалося, що головну увагу публіки привертав пес. Проте Тобіас залишився в проєкті, доки йому не знайшли заміну. У четвертому сезоні його героя ефектно вивели із сюжету - Ріхард Мозер загинув під час сутички з маніяком, що стало емоційним ударом для фанатів.

Як склалося життя Моретті після "Комісара Рекса"

У 1997 році Моретті одружився з Юлією Вільгейм, здобув освіту агронома і втілив давню мрію - став фермером.

Родина переїхала до маєтку біля Інсбрука, де заснувала екологічну ферму з овочами, худобою та натуральними добривами. Тобіас Моретті (фото: Вікіпедія)

Їхня продукція користується популярністю. У подружжя народилося троє дітей: доньки Антонія та Роза Чечілія, і син Ленц-Валентин.

Попри нове життя, Моретті не залишив кіно. Він і далі знімається у фільмах, грає в театрі, а також спробував себе як режисер, поставивши оперу "Дон Жуан". Кадри з серіалу "Погані банки"

У 65 років він залишається затребуваним, хоча режисери вже знають: якщо вдома щось трапиться - наприклад, корова отелиться - актор поїде, не вагаючись. Кадр з фільму "Пекло"

Його любов до спорту також не згасла - родина полюбляє гірськолижні курорти, а сам Тобіас бере участь у перегонах і змаганнях.