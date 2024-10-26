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Обраниця Остапчука пояснила, чому погодилася на зміну прізвища: "Не хотіла раніше"

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Любов Блажко

Катерина Полтавська, яка нещодавно пригадала початок стосунків з Володимиром Остапчуком, цього разу прокоментувала тему зміни прізвища. Вагітна обраниця ведучого пояснила, чому погодилася на цей крок.

Що написала блогерка і журналістка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Полтавська висловилася про зміну прізвища

Так, вона поділилася фото разом з коханим біля РАЦСу і пояснила причину їхнього візиту туди:.

"Розлучення це пізніше якось... Сьогодні вирішила, що треба змінити прізвище. Не хотіла раніше, бо Остапчуків вже забагато. Але Вова вмовив, щоб з дитиною на одному прізвищі всі були", - поділилася Катерина.

Крім того, Полтавська також пожартувала, що "РАЦС - улюблене місце" її чоловіка, і показала відповідний кадр.

Катерина Полтавська висловилася про зміну прізвища (фото: instagram.com/poka.tya) 

Також, спілкуючись із підписниками, зірка соцмереж зізналася, що вони з коханим планують і дівчинку у майбутньому, а тому вона не стане розсекречувати ім’я, яке б хотіла для доньки.

Обраниця Остапчука прокоментувала майбутнє поповнення у родині (фото: instagram.com/poka.tya) 

Нагадаємо, про вагітність Остапчук і його обраниця повідомили наприкінці липня. Тоді вони опублікували у мережі відео, де дівчина постала з кругленьким животиком. Пара, як відомо, чекає на сина, якого хоче назвати Тимофій.

До слова, Катерина Полтавська - третя дружина Володимира Остапчука. До цього він мав шлюб з блогеркою і юристкою Христиною Горняк, а першою його обраницею була Наталія Войченко, від якої шоумен має сина і доньку. Родина, як відомо, мешкає за кордоном.

Пара чекає на дитину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk) 

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