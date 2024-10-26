RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Избранница Остапчука объяснила, почему согласилась на смену фамилии: "Не хотела раньше"

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Любовь Блажко

Екатерина Полтавская, которая недавно вспомнила о начале отношений с Владимиром Остапчуком, на этот раз прокомментировала тему смены фамилии. Беременная избранница ведущего объяснила, почему согласилась на этот шаг.

Что написала блогерша и журналистка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Полтавская высказалась о смене фамилии

Так, она поделилась фото вместе с любимым возле ЗАГСа и объяснила причину их визита туда.

"Развод - это позже как-то... Сегодня решила, что надо сменить фамилию. Не хотела раньше, потому что Остапчуков уже многовато. Но Вова уговорил, чтобы с ребенком на одной фамилии все были", - поделилась Екатерина.

Кроме того, Полтавская также пошутила, что "ЗАЦС - любимое место" ее мужа, и показала соответствующий кадр.

Екатерина Полтавская высказалась о смене фамилии (фото: instagram.com/poka.tya)

Также, общаясь с подписчиками, звезда соцсетей призналась, что они с любимым планируют и девочку в будущем, а потому она не станет рассекречивать имя, которое хотела бы для дочери.

Избранница Остапчука прокомментировала будущее пополнение в семье (фото: instagram.com/poka.tya)

Напомним, о беременности Остапчук и его избранница сообщили в конце июля. Тогда они опубликовали в сети видео, где девушка предстала с кругленьким животиком. Пара, как известно, ждет сына, которого хочет назвать Тимофей.

К слову, Екатерина Полтавская - третья жена Владимира Остапчука. До этого он был в браке с блогершей и юристкой Кристиной Горняк, а первой его избранницей была Наталья Войченко, от которой у шоумена есть сын и дочь. Семья, как известно, проживает за границей.

Пара ждет ребенка (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ОстапчукЗвезды шоу-бизнеса