Обов'язково зробіть це з орхідеєю після покупки

Орхідея - непримхлива в догляді кімнатна рослина, яка з екзотичної на наших підвіконнях давно перетворилася на цілком звичну. Доглядати за нею нескладно, але є нюанси.

Про це розповіла квітникарка з TikTok "Світ орхідей".

Що робити з щойно купленою орхідеєю

Зніміть всю упаковку, яка є на квітці і на горщику

Ретельно огляньте рослину, щоб на ній не було шкідників.

Протріть листя з обох боків водою. Якщо є павутиння, бруд, видаліть його.

Полийте квітку, якщо вона цього потребує (сіре коріння говорить, що рослині потрібна волога).

Важливо поставити нову орхідею на деякий час на карантин, а не ставити до інших орхідей одразу. Адже ви можете пропустити ймовірну хворобу, шкідника, його личинку.

Поливати треба із замочуванням. Занурте горщик з орхідеєю в трохи більший за розміром так, щоб вода покривала коріння на висоту 1/3 горщика. Залиште так на 2-3 години.

Що не можна робити з новопридбаною квіткою

Не можна її пересаджувати чи жодним чином турбувати. Незалежно від того, багато коріння чи мало. Відкладіть пересадку на потім, адже зміна місця для орхідею - це вже стрес.

Якщо у квітки гарне міцне листя, стовбур, квіти й коріння, пересадки вона не потребує.