Обов'язково зробіть це з орхідеєю після покупки
Орхідея - непримхлива в догляді кімнатна рослина, яка з екзотичної на наших підвіконнях давно перетворилася на цілком звичну. Доглядати за нею нескладно, але є нюанси.
Про це розповіла квітникарка з TikTok "Світ орхідей".
Що робити з щойно купленою орхідеєю
- Зніміть всю упаковку, яка є на квітці і на горщику
- Ретельно огляньте рослину, щоб на ній не було шкідників.
- Протріть листя з обох боків водою. Якщо є павутиння, бруд, видаліть його.
- Полийте квітку, якщо вона цього потребує (сіре коріння говорить, що рослині потрібна волога).
Важливо поставити нову орхідею на деякий час на карантин, а не ставити до інших орхідей одразу. Адже ви можете пропустити ймовірну хворобу, шкідника, його личинку.
Поливати треба із замочуванням. Занурте горщик з орхідеєю в трохи більший за розміром так, щоб вода покривала коріння на висоту 1/3 горщика. Залиште так на 2-3 години.
Що не можна робити з новопридбаною квіткою
Не можна її пересаджувати чи жодним чином турбувати. Незалежно від того, багато коріння чи мало. Відкладіть пересадку на потім, адже зміна місця для орхідею - це вже стрес.
Якщо у квітки гарне міцне листя, стовбур, квіти й коріння, пересадки вона не потребує.
@_svit_orkhidey Що робити з орхідеєю після покупки? #світорхідей #світорхідейшепетівка #орхідея #орхідеяфаленопсис #орхідеївдома #орхідеїдогляд original sound - Світ орхідей
Раніше ми писали, що треба зробити з орхідеєю у квітні для хорошого цвітіння.
Також дізнайтеся, як за корінням орхідеї визначити, що рослині необхідна допомога.