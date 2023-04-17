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Обов'язково зробіть це з орхідеєю після покупки

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Понеділок 17 квітня 2023 15:32
Обов'язково зробіть це з орхідеєю після покупки Що треба зробити з орхідеєю після покупки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея - непримхлива в догляді кімнатна рослина, яка з екзотичної на наших підвіконнях давно перетворилася на цілком звичну. Доглядати за нею нескладно, але є нюанси.

Про це розповіла квітникарка з TikTok "Світ орхідей".

Що робити з щойно купленою орхідеєю

  • Зніміть всю упаковку, яка є на квітці і на горщику
  • Ретельно огляньте рослину, щоб на ній не було шкідників.
  • Протріть листя з обох боків водою. Якщо є павутиння, бруд, видаліть його.
  • Полийте квітку, якщо вона цього потребує (сіре коріння говорить, що рослині потрібна волога).

Важливо поставити нову орхідею на деякий час на карантин, а не ставити до інших орхідей одразу. Адже ви можете пропустити ймовірну хворобу, шкідника, його личинку.

Поливати треба із замочуванням. Занурте горщик з орхідеєю в трохи більший за розміром так, щоб вода покривала коріння на висоту 1/3 горщика. Залиште так на 2-3 години.

Що не можна робити з новопридбаною квіткою

Не можна її пересаджувати чи жодним чином турбувати. Незалежно від того, багато коріння чи мало. Відкладіть пересадку на потім, адже зміна місця для орхідею - це вже стрес.

Якщо у квітки гарне міцне листя, стовбур, квіти й коріння, пересадки вона не потребує.

@_svit_orkhidey Що робити з орхідеєю після покупки? #світорхідей #світорхідейшепетівка #орхідея #орхідеяфаленопсис #орхідеївдома #орхідеїдогляд original sound - Світ орхідей

Раніше ми писали, що треба зробити з орхідеєю у квітні для хорошого цвітіння.

Також дізнайтеся, як за корінням орхідеї визначити, що рослині необхідна допомога.

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