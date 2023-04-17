Обязательно сделайте это с орхидеей после покупки

Орхидея - неприхотливое в уходе комнатное растение, которое из экзотического на наших подоконниках давно превратилось во вполне привычное. Ухаживать за ней несложно, но есть нюансы.

Что делать с только что купленной орхидеей

Снимите всю упаковку, которая есть на цветке и на горшке.

Тщательно осмотрите растение, чтобы на нем не было вредителей.

Протрите листья с обеих сторон водой. Если есть паутина, грязь удалите ее.

Полейте цветок, если он в этом нуждается (серые корни говорят, что растению нужна влага).

Важно поставить новую орхидею на время на карантин, а не ставить к другим орхидеям сразу. Вы ведь можете пропустить вероятную болезнь, вредителя, его личинку.

Поливать нужно с замачиванием. Окуните горшок с орхидеей в чуть больший по размеру так, чтобы вода покрывала корни на высоту 1/3 горшка. Оставьте так на 2-3 часа.

Что нельзя делать с только что приобретенным цветком

Нельзя ее пересаживать или никоим образом беспокоить. Независимо от того, много корней или мало. Отложите пересадку на потом, ведь смена места для орхидеи - это уже стресс.

Если у цветка хорошие крепкие листья, ствол, цветы и корни, в пересадке он не нуждается.