Обязательно сделайте это с орхидеей после покупки
Орхидея - неприхотливое в уходе комнатное растение, которое из экзотического на наших подоконниках давно превратилось во вполне привычное. Ухаживать за ней несложно, но есть нюансы.
Об этом рассказала цветочница из TikTok "Світ орхідей".
Что делать с только что купленной орхидеей
- Снимите всю упаковку, которая есть на цветке и на горшке.
- Тщательно осмотрите растение, чтобы на нем не было вредителей.
- Протрите листья с обеих сторон водой. Если есть паутина, грязь удалите ее.
- Полейте цветок, если он в этом нуждается (серые корни говорят, что растению нужна влага).
Важно поставить новую орхидею на время на карантин, а не ставить к другим орхидеям сразу. Вы ведь можете пропустить вероятную болезнь, вредителя, его личинку.
Поливать нужно с замачиванием. Окуните горшок с орхидеей в чуть больший по размеру так, чтобы вода покрывала корни на высоту 1/3 горшка. Оставьте так на 2-3 часа.
Что нельзя делать с только что приобретенным цветком
Нельзя ее пересаживать или никоим образом беспокоить. Независимо от того, много корней или мало. Отложите пересадку на потом, ведь смена места для орхидеи - это уже стресс.
Если у цветка хорошие крепкие листья, ствол, цветы и корни, в пересадке он не нуждается.
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Раньше мы писали, что нужно сделать с орхидеей в апреле для хорошего цветения.
Также узнайте, как по корням орхидеи определить, что растению необходима помощь.