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Коріння орхідеї розповість, що квітка в небезпеці: ось тривожні ознаки

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Понеділок 27 березня 2023 16:04
Коріння орхідеї розповість, що квітка в небезпеці: ось тривожні ознаки Як доглядати за орхідеєю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея (фаленопсис) має специфічне коріння, яке, мов щупальця, може вилазити з субстрату. Часто такий вигляд не тільки псує красуню естетично, але може свідчити, що вам треба змінити щось в догляді, бо рослина страждає.

Про це розповіли в Telegram Квіти і рослини.

Коріння орхідеї - індикатор стану її здоров'я

Якщо орхідея випускає яскраво-зелені корінці, значить її здоров'ю нічого не загрожує, і вона "із задоволенням" зростає.

Якщо ж у квітки є тільки блідо-зелені відростки, значить, необхідно змінити умови утримання, оскільки ваша улюблениця вже у стані старості.

Фаленопсис вважається довгожителем серед одомашнених орхідей. При правильному догляді і турботі він може прожити від семи до десяти років. Крім того квітку можна омолоджувати.

Коріння орхідеї розповість, що квітка в небезпеці: ось тривожні ознаки

Орхідея порадує цвітінням при правильному догляді (фото: freepik)

Не хапайтеся одразу за ножиці

Якщо у орхідеї стирчать назовні кореневі відростки, які засохли, не варто відразу ж хапатися за ножиці. Зазвичай подібне явище зустрічається коли квітка обділена вологою.

Спочатку прийміть відновлювальні заходи і лише після цього видаляйте відростки, які псують вигляд рослини.

Ще однією причиною, по якій коріння у орхідеї росте вгору, є потреба термінової пересадки. Не виключено, що квітці необхідна більш простора ємність.

Як омолодити орхідею

Дістаньте рослину з горщика, видаліть субстрат та очистіть від змертвілого коріння. Якщо стовбур з корінням досить великий, його можна зрізати і посадити окремо. Засипте новим субстратом зрізаний корінь і омолоджену орхідею.

Зрізи варто обробити антисептиком, наприклад, корицею чи золою.

Раніше ми писали, що треба зробити з орхідеєю, щоб вона квітнула майже цілий рік.

Також дізнайтеся, кому не варто дарити орхідею, щоб не накликати біди.

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