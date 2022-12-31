Обов'язково збудеться: як ефективно загадати бажання на Новий рік

Зовсім скоро настане одна з найказковіших ночей року. Усі українці під бій годинника в Новий рік загадають одне найзаповітніше бажання. В цей час завжди все збувається, тому варто не упустити шанс.

Як правильно загадати бажання на Новий рік - читайте нижче .

Новий рік - це чудовий період, щоб загадувати бажання. Тому деякі способи допоможуть, щоб заповітне бажання точно здійснилось.

Як правильно загадати бажання

Під бій курантів

Важливо встигнути написати своє бажання на невеликому аркуші паперу, спалити його, попіл кинути в шампанське і випити, доки годинник не пробив 12 разів. Бажання, загадані в такий спосіб, часто збуваються.

На мандаринах

Щоб задумане справдилося, треба під бій курантів встигнути почистити та з'їсти мандаринку.

Ялинкова прикраса

У новорічну ніч потрібно написати своє бажання на листочку, згорнути його і сховати всередину улюбленої ялинкової іграшки.

Важливо, що діставати можна тільки після того, як бажання здійсниться, або наступного вже Нового року.

На розбитій тарілці

Вважається, що розбитий посуд приносить щастя. Тому можна взяти тарілку, вийти на вулицю і розбити її, повторюючи бажання, загадане заздалегідь.

Бажання під подушкою

Якщо у вас бажань багато, то можна написати їх на листочках, згорнути та заховати під подушку і лягти спати. Вранці 1 січня дістаєте тільки одну і те, що там написано збудеться в новому році.

Намалюйте мрію

Необхідно намалювати найзаповітнішу мрію, так як ви її бачите. У ніч на Новий рік малюнок потрібно згорнути та перев'язати червоною стрічкою. Після чого повісити на ялинку. Коли вирішите прибрати ялинку, то малюнок потрібно зняти і заховати до того часу, поки бажання не здійсниться.