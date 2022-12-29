Що потрібно обов'язково зробити перед Новим роком: техніки для привернення успіху

Перед Новим роком багато хто з нас підбиває підсумки і будує плани на майбутні 365 днів. Тому важливо правильно налаштуватись, щоб привернути успіх наступного року.

Як зустріти 2023 рік?

Зараз багато хто замислюється над тим: відзначати Новий рік, правильно це чи ні, в якому складі це краще зробити, як підлаштуватися під комендантську годину...

За словами психолога, правильної відповіді на це питання не існує і лише вам вирішувати, як саме ви його проведете. Важливо пам'ятати, що Новий рік - це час приємних турбот та хвилювань.

"Це час чарівних сюрпризів та нових зустрічей. Це те свято, яке може вам подарувати розрядку та переключити вашу увагу на приємні речі", - каже Альона Щербань.

Звичайно ж, найважливішою умовою гарного настрою на Новий рік буде вміння знаходити позитивні сторони того, що у вас є саме тут і зараз.

Підготуйтеся правильно

Важливо правильно підбити підсумки року і повернути цінність року, що йде з вашого життя.

Подумайте, що ви зробили для себе важливого та цінного цього року. Як ви дбали про себе, що допомогло вам змінитись або якось розвинутися.

Почніть з листа подяки року, що минає

Напишіть, за що ви вдячні 2021 року. Навіть якщо було багато невдач і втрат, щоб не відбувалося, важливо це зробити і побачити той досвід, якого ви набули.

Будь-який цикл потрібно завершувати подякою, тоді це не повертається проєкціями знову.

Фото: Альона Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Складіть список бажань

За кілька днів до Нового року напишіть список зі 100 бажань. Звучить досить легко, але на практиці тільки перші 10-20 бажань мозок підкидає досить жваво, а потім люто чинитиме опір. Після цього активно включається підсвідомість, яка допоможе отримати щирі бажання. Ця техніка допомагає глянути на себе по-новому, переоцінити пріоритети.

"Головне - будьте чесним із самим собою. Важливо, щоб список відображав саме ваші душевні пориви та цілі", - радить фахівець.

Візьміть блокнот і почніть писати бажання, які хотілося б здійснити (від "купити сумку" до "підкорити Еверест"). Всі абсурдні мрії і дрібниці, про які навіть сказати вголос не змогли б.

Питання на допомогу: "Що хочу мати?", "Що хочу вміти?", "Що хочу робити щодня?", "Що хочу зробити хоч раз у житті?".

"Виконати своє перше бажання зі списку та закреслити - це неймовірний кайф. Поки ви не дозволите собі озвучити свої справжні бажання, життя так і не зрушиться у їхній бік", - підсумувала психолог.