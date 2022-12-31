Обязательно сбудется: как эффективно загадать желание на Новый год

Совсем скоро наступит одна из самых сказочных ночей года. Все украинцы под бой часов в Новый год загадают одно заветное желание. В это время всегда все сбывается, поэтому стоит не упустить шанс.

Как правильно загадать желание на Новый год - читайте ниже .

Новый год - это отличный период, чтобы загадывать желания. Поэтому некоторые способы помогут, чтобы заветное желание точно исполнилось.

Как правильно загадать желание

Под бой курантов

Важно успеть написать свое желание на небольшом листе бумаги, сжечь его, пепел бросить в шампанское и выпить, пока часы не пробили 12 раз. Желания, загаданные таким образом, часто сбываются.

На мандаринах

Чтобы задуманное сбылось, нужно под бой курантов успеть почистить и съесть мандаринку.

Елочное украшение

В новогоднюю ночь нужно написать свое желание на листочке, свернуть его и спрятать внутрь любимой елочной игрушки.

Важно, что доставать можно только после того, как желание сбудется, или в следующем уже Новом году.

На разбитой тарелке

Считается, что разбитая посуда приносит счастье. Поэтому можно взять тарелку, выйти на улицу и разбить ее, повторяя желание, загаданное заранее.

Желание под подушкой

Если у вас много желаний, то можно написать их на листочках, свернуть и спрятать под подушку и лечь спать. Утром 1 января достаете только один и то, что там написано сбудется в новом году.

Нарисуйте мечту

Необходимо нарисовать самую заветную мечту, так как вы ее видите. В ночь на Новый год рисунок нужно свернуть и перевязать красной лентой. После чего повесить на елку. Когда решите убрать елку, то рисунок нужно снять и спрятать до тех пор, пока желание не исполнится.