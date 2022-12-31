​​​​​​​У яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб бути щасливою

Styler зібрав докупи поради топових західних знавців моди і тепер розповідаємо, які саме кольори в новорічну ніч стануть найщасливішими, а також які сукні спеціалісти радять тримати у гардеробі в 2023-му.

Синій

Синій колір вважається кольором, що символізує щастя. Ви можете обирати з будь-яких відтінків. Сукня цього кольору підійде найкраще жінкам, які “шукають мудрості, міцного здоров'я і спокою” у новому році.

Бордовий

Якщо хочете досягти успіху у новому році, то оберіть наряд цього кольору. Бо саме бордовий символізує удачу і процвітання, а тому допоможе вам привернути багатство (у різних проявах).

Фуксія

Це для тих, хто шукає емоційної стабільності. Якщо вам обридли психологічні “гойдалки”, то цей колір допоможе позбутися їх у наступному році.

Зелений

Сьогодні носіння нарядів зеленого кольору асоціюють з перемогами у різних сферах життя. Кажуть, що саме зелений колір “покращує здоров'я та сприяє зростанню”.

Помаранчевий

Якщо ви хочете бути ще більш вмотивованою у новому році, обов’язково одягніть одяг помаранчевих відтінків у святкову ніч.

Рожевий

Якщо ви хочете, щоб вам більше таланило у амурних справах, тоді не задумуючись одягайте рожеве вбрання. Кажуть, що рожевий “посилює прихильність, близькість і любов між парою”.

Фіолетовий

Згідно з уявленнями, фіолетовий символізує королівську владу, адже він був у центрі уваги королівських осіб з давніх-давен. Одяг цього кольору може принести удачу, мудрість, креативність і пристрасть.

Вдалі кольори одягу для святкування Нового року (фото: freepik)

Червоний

Червоний колір завжди символізує любов й кохання. Якщо ви шукаєте романтики і пристрасті, то червоний колір для вас. А ще сукня цього кольору додасть вам наступного року безпеки та стабільності.

Білий

У Бразилії вважається, що одяг білого кольору у новорічну ніч нестиме вам удачу і мир протягом усього року. Також радять наряди білого кольору людям, які “шукають нових починань і можливостей”.

Жовтий

Цей колір підійде тим, хто страждає від фінансових проблем. Кажуть, що жовті наряди підіймають дух людини і покращують настрій.

Золотий

Золото - це багатство. Але багатство - це не завжди гроші. Це може бути досвід, знання, любов тощо. Тому, щоб отримати все перераховане, обов’язково одягніть золотистий наряд у новорічну ніч.

Додамо, що більшість дизайнерів все ж не вірять у повір’я, пов’язані з кольором сукні для зустрічі Нового року. Але при цьому наголошують: проводжати старий рік і зустрічаючи новий треба у тих кольорах, які вам подобаються, бо це покращить вам настрій. А гарний настрій - це одна із запорук щастя.