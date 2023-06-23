На Оболоні з'явилися оголошення для військовозобов'язаних чоловіків: що це означає (фото)

В Україні продовжується мобілізація, оголошена після повномасштабного вторгнення росіян. Так, у Києві на Оболоні з'явилися оголошення для всіх військовозобов'язаних чоловіків - з'явитись у ТЦК.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У документі сказано, що всім чоловікам необхідно з'явитись у військкомат у 10-денний термін. Це наказ голови Оболонського ТЦК.
Вимога стосується всіх військовозобов'язаних, у тому числі тих, хто раніше не отримував персональних повісток чи мобілізаційних розпоряджень. У документі йдеться лише про Оболонський район столиці.
До речі, на сторінці у Facebook Оболонського районного ТЦК цей наказ опубліковано ще три дні тому.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію" ще 24 лютого 2022 року.
Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Тобто нічого не зміниться, а основна мета - повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК.
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