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На Оболоні з'явилися оголошення для військовозобов'язаних чоловіків: що це означає (фото)

Фото: На Оболоні з'явилися оголошення для призовників (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні продовжується мобілізація, оголошена після повномасштабного вторгнення росіян. Так, у Києві на Оболоні з'явилися оголошення для всіх військовозобов'язаних чоловіків - з'явитись у ТЦК.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Що написано в оголошеннях

У документі сказано, що всім чоловікам необхідно з'явитись у військкомат у 10-денний термін. Це наказ голови Оболонського ТЦК.

Вимога стосується всіх військовозобов'язаних, у тому числі тих, хто раніше не отримував персональних повісток чи мобілізаційних розпоряджень. У документі йдеться лише про Оболонський район столиці.

У Києві з'явилися оголошення для призовників (фото: Telegram/Киевский движ)

До речі, на сторінці у Facebook Оболонського районного ТЦК цей наказ опубліковано ще три дні тому.

Наказ з'явитись у ТЦК (фото: facebook.com/obolonrtck)

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію" ще 24 лютого 2022 року.

Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Тобто нічого не зміниться, а основна мета - повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК.

Читайте також, як має виглядати законна повістка для призовників.

Крім того, адвокат пояснив, як підтвердити постійний догляд для відстрочки.

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