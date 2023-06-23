На Оболоні з'явилися оголошення для військовозобов'язаних чоловіків: що це означає (фото)

Що написано в оголошеннях

У документі сказано, що всім чоловікам необхідно з'явитись у військкомат у 10-денний термін. Це наказ голови Оболонського ТЦК.



Вимога стосується всіх військовозобов'язаних, у тому числі тих, хто раніше не отримував персональних повісток чи мобілізаційних розпоряджень. У документі йдеться лише про Оболонський район столиці.

У Києві з'явилися оголошення для призовників (фото: Telegram/Киевский движ)

До речі, на сторінці у Facebook Оболонського районного ТЦК цей наказ опубліковано ще три дні тому.

Наказ з'явитись у ТЦК (фото: facebook.com/obolonrtck)

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію" ще 24 лютого 2022 року.



Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Тобто нічого не зміниться, а основна мета - повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК.