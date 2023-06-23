На Оболони появились объявления для военнообязанных мужчин: что это значит (фото)

В Украине продолжается мобилизация, объявленная после полномасштабного вторжения россиян. Так, в Киеве на Оболони появились объявления для всех военнообязанных мужчин - явиться в ТЦК.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В документе сказано, что всем мужчинам необходимо явиться в военкомат в 10-дневный срок. Это приказ главы Оболонского ТЦК.
Требование касается всех военнообязанных, в том числе тех, кто ранее не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений. В документе идет речь только об Оболонском районе столицы.
Кстати, на странице в Facebook Оболонского районного ТЦК этот приказ опубликован еще три дня назад.
Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал указ "Об общей мобилизации" еще 24 февраля 2022 года.
Подобные приказы ТЦК выдают каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации. То есть, ничего не изменится, а основная цель - повторное оповещение военнообязанных для их дальнейшей явки в ТЦК.
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