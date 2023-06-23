RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Оболони появились объявления для военнообязанных мужчин: что это значит (фото)

Фото: На Оболони появились объявления для призывников (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжается мобилизация, объявленная после полномасштабного вторжения россиян. Так, в Киеве на Оболони появились объявления для всех военнообязанных мужчин - явиться в ТЦК.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что написано в объявлениях

В документе сказано, что всем мужчинам необходимо явиться в военкомат в 10-дневный срок. Это приказ главы Оболонского ТЦК.

Требование касается всех военнообязанных, в том числе тех, кто ранее не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений. В документе идет речь только об Оболонском районе столицы.

В Киеве появились объявления для призывников (фото: Telegram/Киевский движ)

Кстати, на странице в Facebook Оболонского районного ТЦК этот приказ опубликован еще три дня назад.

Приказ явиться в ТЦК (фото: facebook.com/obolonrtck)

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал указ "Об общей мобилизации" еще 24 февраля 2022 года.

Подобные приказы ТЦК выдают каждый раз, как продлевается действие военного положения и мобилизации. То есть, ничего не изменится, а основная цель - повторное оповещение военнообязанных для их дальнейшей явки в ТЦК.

Читайте также, как должна выглядеть законная повестка для призывников.

Кроме того, адвокат объяснил, как подтвердить постоянный уход для отсрочки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКПовесткаМобилизация в Украине