Археологи в Турции обнаружили загадочное древнее царство

Археологи в Турции нашли древнее царство Хартапу (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Турции археологи обнаружили таинственный древний курган Тюркмен-Карахеюк. Местный фермер рассказал исследователям, что неподалеку в канале нашли большой камень, на котором изображены какие-то иероглифы.

Камень просто торчал из воды, поэтому чтобы его достать археологам пришлось по пояс залезть в канал. Ученые сразу поняли, что он древний. На нем была надпись на лувийском языке, который использовался в этом районе в бронзовом и железном веках. Об этом сообщает Science Aler.

С помощью переводчиков удалось узнать, что иероглифы на камне рассказывают о военной победе. И это была не просто военная победа, а разгром Фригии, царства Анатолии, которое существовало примерно 3000 лет назад.

Древний камень с иероглифами (фото: sciencealert.com)

Королевским домом Фригии правили несколько разных людей, но лингвистический анализ показал, что данные иероглифы могут быть связаны с королем Мидасом, который известен по мифу о "золотом прикосновении". Согласно легенде, Мидас мог превращать в золото все к чему дотрагивался.

Каменные знаки также содержали особый иероглиф, означающий, что весть о победе исходила от другого царя, человека по имени Хартапу. Иероглифы говорят, что Мидас был захвачен войсками Хартапу.

Древний камень с иероглифами (фото: sciencealert.com)

При этом интересно, что науке почти ничего не известно ни о короле Хартапу, ни о королевстве, которым он правил. Тем не менее ученые предполагают, что гигантский курган Тюркмен-Карахуюк, возможно, был столицей Хартапу, занимавший в период своего расцвета около 300 акров (121 Га).

"Мы понятия не имели об этом королевстве. В мгновение ока мы получили новую информацию о Ближнем Востоке железного века", - рассказали ученые.

Раскопки продолжатся, чтобы узнать, как можно больше об этом королевстве, которое, казалось бы, было потеряно в истории.

Напомним, археологи обнаружили необычный кинжал, которому 5 тысяч лет.

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